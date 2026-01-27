La UE ayudará a Google a abrir Android a los servicios de IA rivales

La Unión Europea anunció este martes que ayudará al gigante informático estadounidense Google a abrir Android a las herramientas de inteligencia artificial de sus rivales y a compartir los datos recopilados por su motor de búsqueda, en cumplimiento de la normativa europea

El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su normativa insignia, la Ley de Mercados Digitales (DMA)

En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado

El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses

Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales "optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google"

Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE estableció un plazo de seis meses

Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas

Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa

"Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales", afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera

Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto

"Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA", afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado

"Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios"

Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024

El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda

El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque