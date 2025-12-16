La UE busca aliviar prohibición de ventas de automóviles con motores de combustión interna

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — Los funcionarios europeos el martes avanzaron para aliviar su prohibición de ventas de automóviles con motores de combustión interna para 2035, respondiendo a la presión de gobiernos y fabricantes de automóviles según los cuales la industria necesita más flexibilidad para encontrar formas de reducir las emisiones de dióxido de carbono y ayudar a alcanzar los objetivos climáticos de la UE.

La propuesta de la comisión ejecutiva de la UE cambiaría las disposiciones de la legislación de 2023 que exige que las emisiones promedio en los nuevos automóviles sean iguales a cero, o una reducción del 100% respecto a los niveles de 2021.

La nueva propuesta requeriría una reducción del 90% en las emisiones. Eso significa, en términos prácticos, que la mayoría de los automóviles serían solo de batería, pero dejaría espacio para algunos automóviles con motores de combustión interna.

Los fabricantes de automóviles tendrían que compensar las emisiones adicionales utilizando acero europeo producido por métodos que emiten menos carbono, y mediante el uso de combustibles electrónicos climáticamente neutros hechos de electricidad renovable y dióxido de carbono capturado, y biocombustibles hechos de plantas.

Los funcionarios de la UE dicen que cambiar el límite no afectará el progreso hacia hacer que la economía del bloque de 27 países sea climáticamente neutra para 2050. Eso significa producir solo tanto dióxido de carbono como pueda ser absorbido por bosques y océanos o por métodos de reducción como almacenarlo bajo tierra. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero culpado por los científicos del cambio climático.

El límite menos estricto dejaría espacio para que los fabricantes de automóviles continúen vendiendo algunos híbridos enchufables, que tienen tanto motores eléctricos como de combustión interna y pueden usar el motor de combustión para recargar la batería sin necesidad de encontrar una estación de carga. La nueva propuesta de límite fue acompañada por medidas para promover la producción europea de baterías y pequeños automóviles eléctricos.

La medida, que necesita la aprobación de los gobiernos miembros y del parlamento de la UE, sigue a las apelaciones de importantes fabricantes de automóviles y gobiernos como los de Alemania e Italia, que albergan a grandes fabricantes y estaban preocupados por el impacto en una industria que sigue siendo un importante empleador.

Los representantes de la industria dicen que la infraestructura de carga no se está construyendo lo suficientemente rápido como para persuadir a los consumidores a cambiar de modelos de gasolina y diésel a automóviles eléctricos. Otros factores también son culpados por frenar el aumento de la demanda de automóviles eléctricos, como la cancelación de subsidios de compra por parte del gobierno alemán y los precios más altos de los automóviles eléctricos fabricados en Europa. Al mismo tiempo, la industria está bajo presión por el aumento de ventas de automóviles chinos económicos y un mercado automotriz que sigue siendo más pequeño que antes de la pandemia de COVID-19.

Las ventas de automóviles solo de batería en Europa aumentaron un 26% en los primeros 10 meses de este año en comparación con el mismo período del año pasado. Los automóviles totalmente eléctricos aumentaron al 16% de las ventas de automóviles nuevos.

El alivio de la prohibición de emisiones envía "una señal confusa" a los fabricantes de automóviles y consumidores, declaró el grupo ambientalista Transport & Environment. "Esto desviará la inversión de la electrificación en un momento en que los fabricantes europeos necesitan urgentemente alcanzar a los fabricantes de vehículos eléctricos chinos".

Tanto la UE como Estados Unidos están avanzando más lentamente en la adopción de automóviles eléctricos que China, donde los vehículos de batería representaron el 34% del mercado en el tercer trimestre. El crecimiento de los automóviles de batería en China ha sido impulsado por la asistencia estatal y la feroz competencia entre los fabricantes de automóviles chinos que producen vehículos asequibles.

A principios de este mes, el presidente Donald Trump anunció un plan para reducir significativamente los requisitos de economía de combustible en Estados Unidos. Los estándares sugeridos, si se finalizan en 2026, establecerían el promedio de la flota de la industria para vehículos ligeros en 34,5 millas por galón en el año modelo 2031.

El expresidente Joe Biden había establecido previamente reglas mucho más estrictas que habrían requerido que los fabricantes de automóviles cumplieran con un promedio de aproximadamente 50,4 millas por galón en sus flotas ese año modelo.

La industria aplaudió el cambio de reglas de Trump, que se alinea con la agenda del presidente a favor de la industria del petróleo y el gas y otras medidas que prolongan las ventas de vehículos con motores de combustión interna, incluyendo la relajación de las normas de emisiones de escape, la derogación de multas para los fabricantes que no cumplen con los estándares federales de millaje y la eliminación de incentivos para vehículos eléctricos.

El estado de California también había propuesto una prohibición de ventas de nuevos automóviles de combustión interna a partir de 2035, pero fue bloqueada por el Congreso.

___________________________________

La corresponsal Alexa St. John contribuyó desde Detroit.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.