La UE busca coordinación con el G7 para prohibir servicios marítimos al crudo ruso
Por Aigerim Turgunbaeva
BISKEK, 26 feb (Reuters) - La Unión Europea debe coordinar su plan para imponer una prohibición total de los servicios marítimos a las exportaciones de crudo ruso por mar con otros países del G7 antes de seguir adelante con la medida, dijo el jueves el enviado de la UE para las sanciones.
La Comisión Europea propuso el 6 de febrero una prohibición general de cualquier servicio que apoye las exportaciones marítimas de petróleo crudo de Rusia, yendo mucho más allá de las sanciones parciales anteriores de la UE en su esfuerzo por frenar la principal fuente de ingresos de Moscú para su guerra contra Ucrania.
"Creo que la Unión Europea ha dejado claro que, por el momento, estamos aplicando el límite máximo al precio del petróleo, que recientemente se ha reducido a 44 dólares por barril. Los ingresos de Rusia procedentes del petróleo y el gas han descendido drásticamente en los últimos meses, y vamos a continuar con esa política", dijo David O'Sullivan en una rueda de prensa en Biskek.
Dijo que la UE está a favor de la prohibición de los servicios marítimos, pero que es necesario coordinarse con los colegas del G7 antes de tomar una decisión, y que se celebrarán conversaciones en los próximos días y semanas.
Entre los países del G7, la UE está más preocupada por el apoyo de Estados Unidos a la medida, según han dicho varios diplomáticos.
Rusia exporta más de un tercio de su petróleo en buques cisterna occidentales, principalmente de Grecia, Chipre y Malta, con la ayuda de los servicios de transporte marítimo occidentales.
La prohibición propuesta pondría fin a esa práctica, que abastece principalmente a India y China, y dejaría obsoleto el límite de precios para las compras de crudo ruso que el G7 ha intentado aplicar con resultados dispares.
La propuesta de la Comisión no especificaba cómo se introduciría la prohibición ni si más adelante incluiría los productos refinados —cuyo límite de precios es diferente— y otras exportaciones energéticas, como el gas natural licuado.
El G7 estableció por primera vez un límite de precio para el crudo ruso en 2022 y, el año pasado, la UE y una coalición que incluía a miembros del G7 como Reino Unido y Japón redujeron el límite para reflejar la caída de los precios de mercado. Ahora se sitúa en 44,10 dólares por barril, frente a los 64 dólares actuales de la mezcla similar Basra Medium de Irak.
(Información de Aigerim Turgunbaeva, redacción de Jan Strupczewski)