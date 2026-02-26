La UE busca coordinación con el G7 para prohibir servicios marítimos al crudo ruso

Por Aigerim Turgunbaeva

BISKEK, 26 feb (Reuters) - La Unión Europea debe coordinar su plan para imponer una prohibición total de los servicios marítimos a ‌las exportaciones de crudo ‌ruso ⁠por mar con otros países del G7 antes de seguir adelante con la medida, dijo el jueves el enviado de la UE para las sanciones.

La Comisión Europea propuso ​el 6 ⁠de ⁠febrero una prohibición general de cualquier servicio que apoye las exportaciones marítimas de petróleo crudo de Rusia, ​yendo mucho más allá de las sanciones parciales anteriores de la UE en su esfuerzo ‌por frenar la principal fuente de ingresos de Moscú para ​su guerra contra Ucrania.

"Creo que la Unión Europea ​ha dejado claro que, por el momento, estamos aplicando el límite máximo al precio del petróleo, que recientemente se ha reducido a 44 dólares por barril. Los ingresos de Rusia procedentes del petróleo y el gas han descendido drásticamente en los últimos meses, y vamos a continuar con esa política", dijo David O'Sullivan en ​una rueda de prensa en Biskek.

Dijo que la UE está a favor de la prohibición de los servicios marítimos, pero que es necesario ⁠coordinarse con los colegas del G7 antes de tomar una decisión, y que se celebrarán conversaciones en los próximos días y ‌semanas.

Entre los países del G7, la UE está más preocupada por el apoyo de Estados Unidos a la medida, según han dicho varios diplomáticos.

Rusia exporta más de un tercio de su petróleo en buques cisterna occidentales, principalmente de Grecia, Chipre y Malta, con la ayuda de los servicios de transporte marítimo occidentales.

La prohibición propuesta pondría fin a esa práctica, que abastece principalmente a India y China, y dejaría obsoleto ‌el límite de precios para las compras de crudo ruso que el G7 ha intentado aplicar con resultados ⁠dispares.

La propuesta de la Comisión no especificaba cómo se introduciría la prohibición ni si más ‌adelante incluiría los productos refinados —cuyo límite de precios es diferente— y otras exportaciones energéticas, ⁠como el gas natural licuado.

El G7 estableció por primera vez un ⁠límite de precio para el crudo ruso en 2022 y, el año pasado, la UE y una coalición que incluía a miembros del G7 como Reino Unido y Japón redujeron el límite para reflejar la caída de los precios de mercado. Ahora se sitúa en 44,10 dólares por barril, frente ‌a los 64 dólares actuales de la mezcla ​similar Basra Medium de Irak.

