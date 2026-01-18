La UE busca evitar los aranceles de Trump por Groenlandia y prepara represalias

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 18 ene (Reuters) -

Trump prometió el sábado aplicar una ola de aranceles crecientes a los miembros de la UE Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia, junto con Reino Unido y Noruega, hasta que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia.

Los líderes de la UE tienen previsto debatir las opciones en una cumbre de emergencia el jueves en Bruselas. Una opción es un paquete de aranceles sobre 93.000 millones de euros (107.700 millones de US$) de importaciones estadounidenses que podría entrar en vigor de forma automática el 6 de febrero tras una suspensión de seis meses.

La otra es el hasta ahora nunca utilizado "instrumento anticoerción" (IAC), que podría limitar el acceso a licitaciones públicas, inversiones o actividad bancaria o restringir el comercio de servicios, en los que Estados Unidos tiene superávit con el bloque, incluidos los servicios digitales.

El paquete arancelario parecía contar con un apoyo más amplio como primera respuesta que las medidas anticoerción, cuyo panorama es actualmente "muy heterogéneo", según una fuente de la UE.

EN DAVOS

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que preside las cumbres de la UE, dijo en una publicación en las redes sociales que sus consultas con los estados miembros mostraron su firme compromiso de apoyar a Dinamarca y Groenlandia y su disposición a defenderse contra cualquier forma de coacción. El ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, de visita con su homólogo noruego en Oslo, dijo que Dinamarca sigue centrada en la diplomacia, en referencia al acuerdo que alcanzaron el miércoles Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos para crear un grupo de trabajo.

"Estados Unidos es también algo más que el presidente de Estados Unidos. Acabo de estar allí. También hay controles y equilibrios en la sociedad estadounidense", añadió.

Los esfuerzos de diálogo de la UE serán probablemente uno de los asuntos clave del Foro Económico Mundial de Davos, donde Trump pronunciará un discurso de apertura el miércoles en su primera aparición en el evento en seis años.

"Todas las opciones sobre la mesa, conversaciones en Davos con Estados Unidos y reunión posterior de los líderes", afirmó un diplomático comunitario al resumir el plan de la UE. Los ocho países afectados, que ya están sujetos a aranceles estadounidenses del 10% y el 15%, enviaron un pequeño número de militares a Groenlandia, a medida que se agrava la disputa con Washington sobre el futuro de la vasta isla ártica de Dinamarca.

"Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y amenazan con una peligrosa espiral descendente", afirmaron el domingo

, en el que añadieron que están dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se mostró esperanzada por la coherencia de los mensajes del resto del continente, añadiendo que "Europa no se dejará chantajear".

La amenaza arancelaria inquietó a los mercados mundiales, con caídas del euro y la libra esterlina frente al dólar y la previsión de una vuelta a la volatilidad.

COMERCIALES EN DUDA

Una fuente cercana al presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que está presionando para activar el IAC. El primer ministro irlandés, Micheal Martin, afirmó que, aunque no debería haber dudas de que la UE tomará represalias, es "un poco prematuro" activar el instrumento, aún no utilizado.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, más cercana a Trump que otros líderes de la UE, calificó el domingo de "error" la amenaza arancelaria y añadió que habló con el mandatario estadounidense unas horas antes y le dijo lo que piensa.

Preguntada sobre cómo respondería Reino Unido a una nueva ronda de aranceles, la secretaria de Cultura británica, Lisa Nandy, dijo que los aliados necesitan trabajar con Estados Unidos para resolver la disputa.

"Nuestra posición sobre Groenlandia no es negociable (...) Redunda en nuestro interés colectivo trabajar juntos y no iniciar una guerra de palabras", declaró el domingo a Sky News.

Sin embargo, las amenazas arancelarias ponen en entredicho los acuerdos comerciales que Washington alcanzó con Londres en mayo y con la UE en julio. Los acuerdos limitados ya habían sido objeto de críticas por su carácter asimétrico.

Ahora parece probable que el Parlamento Europeo suspenda sus trabajos sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos. Estaba previsto que votara sobre la eliminación de muchos aranceles el 26 y 27 de enero, pero Manfred Weber, jefe del Partido Popular Europeo, el mayor grupo de la cámara, dijo el sábado que no es posible por ahora.

El legislador democristiano alemán Juergen Hardt también planteó lo que, según dijo al diario Bild, podría ser un último recurso "para hacer entrar en razón al presidente Trump sobre la cuestión de Groenlandia": un boicot a la Copa del Mundo de fútbol que Estados Unidos organiza este año.

(Reporte adicional de Rene Wagner, Rachel More, Andreas Rinke, Elizabeth Piper, Michel Rose, John Irish, Francesca Landini, Torje Solsvik, Padraic Halpin, Stine Jacobsen Andrew Gray, Jan Strupczewski, Lili Bayer y Toby Sterling; editado en español por Carlos Serrano)