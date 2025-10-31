La UE busca una solución diplomática con Nexperia a la escasez de chips

Por Foo Yun Chee y Inti Landauro

BRUSELAS, 31 oct (Reuters) -

La Unión Europea está decidida a encontrar una solución diplomática con el fabricante holandés de chips Nexperia en un contexto de preocupación por una restricción del suministro, dijo el viernes la jefa de tecnología de la UE, Henna Virkkunen, tras una reunión virtual con la empresa de propiedad china.

"Importante reunión esta mañana con @TeamNexperia, en la que he reafirmado nuestra determinación de trabajar para lograr un avance diplomático. Hemos discutido posibles medidas a corto y medio plazo para reforzar la resistencia de nuestra cadena de suministro", dijo en X.

Virkkunen señaló que Nexperia ha sido invitada al Grupo de Trabajo de la Ley de Chips, que está recopilando información sobre las posibles repercusiones económicas de la crisis de suministro. Nexperia, propiedad de la empresa china Wingtech, ha estado en el punto de mira después de que el Gobierno holandés se hizo con su control a principios de este mes.

La medida llevó a Pekín a impedir que los productos de Nexperia salgan de China, lo que suscitó preocupación entre los fabricantes de automóviles de todo el mundo.

Posteriormente, Nexperia suspendió el suministro de obleas a su planta de montaje china, según una carta dirigida a sus clientes a la que tuvo acceso Reuters.

Virkkunen dijo que el problema subrayaba la importancia de invertir en una cadena de suministro segura, almacenando y diversificando la oferta. (Reporte de Foo Yun Chee e Inti Landauro; edición en español de Javier López de Lérida)