La UE cada vez más resignada a un arancel del 10% en las negociaciones con EE.UU., según fuentes europeas

By Julia Payne, Jan Strupczewski

BRUSELAS, 19 jun (Reuters) -

Los europeos están cada vez más resignados a que una tasa del 10% sobre los aranceles "recíprocos" sea la que figure en cualquier acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, dijeron cinco fuentes de las negociaciones.

El presidente Donald Trump ha anunciado aranceles de amplio alcance a sus socios comerciales y quiere reducir el déficit comercial de bienes de Estados Unidos con la UE. El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, ha descartado bajar de una tasa de referencia del 10% para los llamados aranceles recíprocos que cubren la mayoría de los bienes que la UE exporta a Estados Unidos.

Los negociadores de la UE siguen presionando para que la tasa sea inferior al 10%, dijeron las fuentes europeas, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de las conversaciones.

Pero una de las fuentes, un funcionario de la UE, dijo que negociar el nivel a la baja se había vuelto más difícil desde que EEUU empezó a obtener ingresos de sus aranceles globales.

"El 10% es una cuestión delicada. Les estamos presionando, pero ahora están obteniendo ingresos", dijo.

Una segunda fuente europea dijo que la UE no había aceptado el 10% como tasa de referencia en las conversaciones, pero reconoció que sería difícil cambiarlo o suprimirlo.

Un portavoz de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE que negocia los acuerdos comerciales para el bloque de 27 naciones, no respondió a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El estadounidense tampoco hizo comentarios de inmediato. La UE ha dicho públicamente que no se conformará con una tasa de referencia de dos dígitos, como lo hizo Reino Unido, que acordó un acuerdo comercial limitado en mayo que retiene aranceles del 10% sobre las exportaciones del país mientras recorta las tasas más altas para el acero y los automóviles. Trump ha golpeado a Europa con un arancel del 50% sobre el acero y el aluminio y un gravamen del 25% sobre los automóviles, y la UE está tratando de asegurar un acuerdo antes del 9 de julio, cuando los aranceles recíprocos sobre la mayoría de los otros bienes podrían aumentar del 10% hasta el 50%. Con un superávit comercial anual de US$236.000 millones con Estados Unidos en 2024, la UE tiene más que perder con los aranceles que Reino Unido, miembro de la UE, y que tiene un déficit comercial con Estados Unidos. Trump, quien ha dicho que quiere utilizar los ingresos arancelarios para ayudar a financiar su amplia ley de recorte de impuestos y gastos, dijo el martes que la UE no estaba ofreciendo un trato justo. Washington ha tratado de incluir en las conversaciones barreras no arancelarias, como impuestos a los servicios digitales y normas de sostenibilidad corporativa, así como ventas de GNL y normas alimentarias. Estados Unidos registró un superávit presupuestario de US$258.000 millones en abril, un 23% más que un año antes, y el Departamento del Tesoro dijo que los derechos de aduana netos en abril se duplicaron con creces con respecto al mismo periodo del año anterior. (1 dólar = 0,8672 euros) (Información adicional de Philip Blenkinsop en Bruselas, Christina Amann en Berlín, Tassilo Hummel en París, Giuseppe Fonte en Roma y John Irish en Banff; edición de Richard Lough y Timothy Heritage; edición en español de Paula Villalba)