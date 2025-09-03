La UE califica como un desafío al orden internacional el encuentro de Xi, Putin y Kim

La reunión en Pekín de los dirigentes chino Xi Jinping, ruso Vladimir Putin y norcoreano Kim Jong Un es un "desafío directo al orden internacional", declaró este miércoles la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas.

Este encuentro no solo envía "señales antioccidentales, también representa un desafío directo al sistema internacional basado en normas, y no se trata únicamente de un símbolo", afirmó.

"La guerra de Rusia en Ucrania cuenta con el apoyo de China. Son realidades a las que Europa debe hacer frente", prosiguió la ex primera ministra estonia en Bruselas.

Kallas llamó a Europa a desempeñar su papel en la escena internacional. "China y Rusia hablan de emprender juntos cambios nunca vistos en un siglo" en la arquitectura mundial de seguridad, subrayó.

El presidente chino Xi Jinping, su homólogo ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un asistieron juntos este miércoles en Pekín a un gigantesco desfile con apariencia de demostración de fuerza militar y diplomática. En esa ocasión Xi Jinping presentó a su país como "imparable".

En este período de fuertes tensiones geopolíticas, Europa debe "construir su poder para participar como un actor de pleno derecho", agregó Kallas.

Gaza es un "ejemplo de situación en la que no usamos nuestro poder geopolítico por falta de unidad", insistió, haciendo un llamado a los 27 a mostrar juntos "coraje político".

