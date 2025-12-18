La UE celebra una cumbre decisiva sobre el uso de activos rusos para Ucrania

La Unión Europea se juega parte de su credibilidad frente a Estados Unidos en una cumbre este jueves en Bruselas, donde se esperan decisiones difíciles sobre el uso de los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania.

Los europeos se comprometieron a garantizar la mayor parte del apoyo financiero y militar a Kiev durante los dos próximos años, después de que Donald Trump decidiera cerrar el grifo estadounidense.

Si no se adopta una decisión, Ucrania se quedará sin dinero a partir del primer trimestre de 2026.

"Si no lo conseguimos, la capacidad de acción de la Unión Europea se verá gravemente comprometida durante años, e incluso más tiempo", advirtió el jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, viajará el jueves a Bruselas para convencer a sus aliados europeos de la importancia de esta decisión.

Hay dos opciones oficialmente sobre la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

El bloque podría solicitar un préstamo, pero varios países, entre ellos Alemania, se muestran muy reacios y Hungría se opone totalmente. Para tomar una decisión de este tipo es necesaria la unanimidad.

La otra opción es la de recurrir a los activos rusos congelados, de los cuales la mayor parte (210.000 millones de euros, unos US$246.000 millones) se encuentra en Bélgica, bajo el control de la sociedad Euroclear, una institución financiera con sede en Bruselas.

Estos activos podrían financiar un "préstamo de reparación" a favor de Kiev de 90.000 millones de euros (105.000 millones de euros), o incluso más si fuera necesario.

Una amplia mayoría de los países de la UE apoyan esta opción porque no supone ningún coste para el contribuyente, muestra el compromiso de los europeos con Ucrania y transmite un mensaje inequívoco de independencia, en un momento en que estos activos también son objeto de las negociaciones lideradas por Washington para poner fin al conflicto.

Los activos rusos "pueden cambiar la situación para Europa y Ucrania", subrayó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es "el momento de la independencia de Europa", insistió.

- Oposición de Bélgica -

Pero aún hay que convencer a Bélgica, que se opuso firmemente a esta opción por temor a sufrir represalias financieras y legales por parte de Moscú.

"Haré todo lo posible para bloquear esta decisión", afirmó el primer ministro belga, Bart De Wever.

El dirigente belga exige una protección sólida de los intereses de su país, también en Rusia.

Una petición que sus socios consideran desproporcionada, ya que están dispuestos a garantizar un préstamo a Ucrania, pero no a firmar un "cheque en blanco", explicó uno de los negociadores europeos.

Actualmente se están debatiendo complejos mecanismos de protección, que seguirán en discusión hasta el inicio de la cumbre, con el fin de favorecer un acuerdo entre los dirigentes de la UE.

En cualquier caso, "habrá apoyo financiero para Ucrania", aseguró una fuente diplomática.

En teoría, otros países de la UE podrían imponer la iniciativa por mayoría cualificada, pero esa sería una medida extrema que por ahora pocos consideran probable.

"Son decisiones complejas que no se pueden forzar", advirtió el miércoles la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

A falta de acuerdo por parte de Bélgica, cuyas reticencias comparten Italia y Bulgaria, podría ponerse en marcha una solución transitoria, ya que "Ucrania no puede esperar", indicó un diplomático en Bruselas.

Pero nadie tiene aún muy claro cuál sería, declaró otro.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que dirigirá los debates, está dispuesto a prolongarlos todo el tiempo que sea necesario para evitar el fracaso de la cumbre. Una hipótesis que nadie se atreve a plantear tras las críticas de Donald Trump sobre la "debilidad" de los dirigentes europeos.