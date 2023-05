La UE condena las "amenazas" rusas contra el fiscal jefe y tres jueces del TPI

El Alto Representante de la Pol√≠tica Exterior de la UE, Josep Borrell, ha condenado las "amenazas" rusas contra el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, y tres de sus jueces tras la orden de detenci√≥n emitida contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusado por la corte de facilitar la deportaci√≥n forzada de ni√Īos ucranianos a territorio ruso.

"Cualquier acto ruso contra el mandato del TPI y los intentos de intimidar a quienes participan en la investigación del TPI sobre crímenes internacionales comentidos en Ucrania tiene motivaciones políticas, es infundado, injustificado e inaceptable. Son una expresión más del desprecio del Kremlin por las leyes internacionales", ha apuntado Borrell en un comunicado.

La UE ha expresado así su "pleno apoyo al TPI como institución independiente e imparcial" y ha recordado que cuenta con el respaldo de 120 países de todo el mundo para perseguir los crímenes más graves.

"Apoyamos firmemente al Tribunal y seguimos defendiendo a su personal de cualquier injerencia externa que busque obstruir la justicia y menoscavar el sistema internacional de justicia penal", ha a√Īadido Borrell.

Por √ļltimo, Bruselas ha hecho un llamamiento "a todos los Estados" a "defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma --constitutivo del TPI-- y unirse frente a la impunidad".

El domingo fue el Comité de Investigación ruso --equivalente a una fiscalía-- ha imputado 'in absentia' al fiscal jefe del TPI, Karim Khan, y a uno de los magistrados de la corte después de que pasado 17 de marzo el TPI emitiera orden de arresto contra Putin y la comisaria para los derechos de la Infancia de Rusia, Maria Lvova-Belova.

El TPI considera que existen "motivos razonables" para creer que Putin "tiene responsabilidad penal individual" por el traslado de menores ucranianos a territorio ruso, bien por su comisión "directa" o por haber sido incapaz de "ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos".

El Kremlin ha desmentido constantemente que est√© deportando a ni√Īos ucranianos por la fuerza frente a las acusaciones vertidas por Kiev y sus aliados. Seg√ļn el Gobierno ucraniano al menos 16.000 ni√Īos han acabado desplazados contra su voluntad a territorio ruso desde el comienzo del conflicto mientras que un reciente estudio presentado en febrero por la Universidad de Yale denunciaba al menos 6.000 ni√Īos ucranianos repartidos en 40 internados rusos.

Las órdenes de arresto representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe del TPI. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.

La posibilidad de que el TPI acabe juzgando a Putin es pr√°cticamente nula por varios motivos: la corte no puede atender casos 'in absentia' del acusado, Rusia se retir√≥ en 2016 del Estatuto de Roma que sirve de cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene la m√°s m√≠nima intenci√≥n de entregar a ning√ļn oficial ruso a la corte, como ya ha reiterado en numerosas ocasiones.

Europa Press