La UE confirma 1.560 millones de ayuda humanitaria para Siria en el marco de la conferencia de donantes

La Unión Europea ha anunciado este jueves un compromiso de 1.560 millones de euros en ayuda humanitaria para Siria en el marco de la conferencia de donantes organizada en Bruselas para movilizar a la comunidad internacional y en la que ha reiterado su posición de no reconocer al presidente sirio, Bashar al Assad, y mantener las sanciones contra su régimen.

"Somos el mayor donante del pueblo sirio. Y esta Conferencia demuestra que, incluso en el decimotercer año de conflicto, seguimos apoyando al pueblo sirio, independientemente de lo que ocurra en nuestra vecindad", ha afirmado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell,

En este sentido, ha anunciado un compromiso por valor de 1.560 millones para hacer frente a la situación humanitaria que atraviesa el pueblo sirio. Estos fondos irán a parar a las comunidades de sirios en el país pero también para apoyar las comunidades de sirios en Líbano, Turquía, Jordania o Egipto.

La ue mantiene sanciones y relaciones rotas con al assad

El jefe de la diplomacia ha defendido que la UE no ha cambiado su posición respecto a Siria, después de la vuelta de Al Assad al escenario internacional y de que los países de la Liga Árabe aceptaran reintegrar a Siria como miembro de pleno derecho de la organización.

"No restableceremos relaciones diplomáticas plenas con el régimen de Assad, ni empezaremos a trabajar en la reconstrucción, hasta que haya una transición política genuina y completa", ha indicado Borrell, quien ha subrayado que mientras no se den pasos en esta dirección la UE mantendrá sus sanciones contra el régimen.

Y ha especificado que la UE no comparte la línea de la Liga Árabe, para insistir en que la posición de la UE no ha variado respecto al régimen sirio, aunque ha aclarado que eso no supone no explorar vías para mejorar la situación en el país tras más de una década de guerra.

Europa Press