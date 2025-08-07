LA NACION

La UE constata importantes factores de obstrucción en las operaciones humanitarias de Gaza

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La UE constata importantes factores de obstrucción en las operaciones humanitarias de Gaza
La UE constata importantes factores de obstrucción en las operaciones humanitarias de GazaEUROPA PRESS - EUROPA PRESS

BRUSELAS, 7 ago (Reuters) -

La situación humanitaria en Gaza sigue siendo muy grave, según le dijo a Reuters un responsable de la Unión Europea después de que el brazo humanitario y de política exterior de la UE informara a los países miembros a última hora del miércoles del estado del acuerdo alcanzado con Israel el mes pasado para impulsar el acceso humanitario a Gaza.

El responsable dijo el jueves que se habían producido algunos avances positivos en relación con el suministro de combustible, la reapertura de algunas rutas y una tendencia al alza en el número de camiones diarios que entran en el enclave y la reparación de algunas infraestructuras vitales.

Sin embargo, añadió que "importantes factores de obstrucción siguen socavando las operaciones humanitarias y la entrega de ayuda a Gaza, en particular la falta de un entorno operativo seguro que permita la distribución de ayuda a escala". (Información de Lili Bayer; edición de Sudip Kar-Gupta; edición en español de Jorge Ollero Castela)

LA NACION
Más leídas
  1. Cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 0
    1

    Anses: cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 0

  2. Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
    2

    Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026

  3. La oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger
    3

    Noche negra para el Gobierno: la oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger

  4. Somos Buenos Aires: la tercera vía se rompió en la Provincia
    4

    Somos Buenos Aires: la tercera vía se rompió en la Provincia

Cargando banners ...