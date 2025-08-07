La UE constata importantes factores de obstrucción en las operaciones humanitarias de Gaza
- 1 minuto de lectura'
BRUSELAS, 7 ago (Reuters) -
La situación humanitaria en Gaza sigue siendo muy grave, según le dijo a Reuters un responsable de la Unión Europea después de que el brazo humanitario y de política exterior de la UE informara a los países miembros a última hora del miércoles del estado del acuerdo alcanzado con Israel el mes pasado para impulsar el acceso humanitario a Gaza.
El responsable dijo el jueves que se habían producido algunos avances positivos en relación con el suministro de combustible, la reapertura de algunas rutas y una tendencia al alza en el número de camiones diarios que entran en el enclave y la reparación de algunas infraestructuras vitales.
Sin embargo, añadió que "importantes factores de obstrucción siguen socavando las operaciones humanitarias y la entrega de ayuda a Gaza, en particular la falta de un entorno operativo seguro que permita la distribución de ayuda a escala". (Información de Lili Bayer; edición de Sudip Kar-Gupta; edición en español de Jorge Ollero Castela)
