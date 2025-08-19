La UE, “consternada” tras demoler Israel una escuela financiada por la UE y Francia en Cisjordania

BRUSELAS, 19 ago (Reuters) -

La Unión Europea está "consternada" por la demolición por parte de Israel de una escuela en construcción en al-Aqaba, pueblo del norte de Cisjordania, financiada por la UE y Francia, dijo el martes un portavoz de la UE en un comunicado.

La escuela estaba destinada a atender a cientos de estudiantes palestinos de múltiples comunidades, añadió el portavoz.

"La UE espera que sus inversiones en apoyo del pueblo palestino sean protegidas de los daños y la destrucción por parte de Israel, de conformidad con el derecho internacional", continúa el comunicado.

Francia también ha condenado la demolición y ha declarado que "pedirá cuentas a las autoridades israelíes por esta acción". (Reportaje de Sudip Kar-Gupta, Charlotte Van Campenhout; edición de GV De Clercq; edición en español de Jorge Ollero Castela)