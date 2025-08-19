La UE, “consternada” tras demoler Israel una escuela financiada por la UE y Francia en Cisjordania
- 1 minuto de lectura'
BRUSELAS, 19 ago (Reuters) -
La Unión Europea está "consternada" por la demolición por parte de Israel de una escuela en construcción en al-Aqaba, pueblo del norte de Cisjordania, financiada por la UE y Francia, dijo el martes un portavoz de la UE en un comunicado.
La escuela estaba destinada a atender a cientos de estudiantes palestinos de múltiples comunidades, añadió el portavoz.
"La UE espera que sus inversiones en apoyo del pueblo palestino sean protegidas de los daños y la destrucción por parte de Israel, de conformidad con el derecho internacional", continúa el comunicado.
Francia también ha condenado la demolición y ha declarado que "pedirá cuentas a las autoridades israelíes por esta acción". (Reportaje de Sudip Kar-Gupta, Charlotte Van Campenhout; edición de GV De Clercq; edición en español de Jorge Ollero Castela)
Otras noticias de Conflicto en Medio Oriente
- 1
Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas
- 2
Retiran otros $3,8 billones del mercado para quitarle presión al dólar
- 3
Análisis | Un estudio que corrobora la autenticidad de la evidencia y deja sin argumentos al kirchnerismo
- 4
El dobles mixto millonario empieza con polémicas y rechazos: cómo es el formato que cambia la historia en el US Open