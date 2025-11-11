La UE creará una nueva unidad de inteligencia, según el FT
11 nov (Reuters) - La Comisión Europea ha empezado a crear un nuevo órgano de inteligencia bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, en un intento de mejorar el uso de la información recopilada por las agencias nacionales de espionaje, dijo el martes el Financial Times.
La unidad, que se formará dentro de la secretaría general de la Comisión, tiene previsto contratar a responsables de toda la comunidad de inteligencia de la Unión Europea y cotejar la inteligencia para fines conjuntos, informó el periódico, que cita a cuatro personas informadas de los planes. Reuters no pudo confirmar inmediatamente esta información. (Información de Nilutpal Timsina en Bengaluru; edición de Himani Sarkar; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
