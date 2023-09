La oficina de Borrell tilda de "falsas" las palabras del mandatario palestino y afirma que "trivializan el Holocausto"

BRUSELAS, 7 Sep. 2023 (Europa Press) -

La Unión Europea (UE) ha criticado este jueves unas recientes declaraciones formuladas por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, sobre los judíos y el antisemitismo que ha descrito como "falsas" y "extremadamente engañosas", después de que el mandatario palestino afirmara que los asquenazíes "no son semitas" y que Adolf Hitler masacró a los judíos por su "papel social" y "no por su religión".

"Estas distorsiones históricas son incendiarias, profundamente ofensivas, sólo ayudan a exacerbar las tensiones en la región y no van en beneficio de nadie", ha dicho la oficina del Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, que ha advertido que este tipo de declaraciones "son utilizadas por los que no quieren una solución de dos estados, defendida en repetidas ocasiones por Abbas".

Asimismo, ha hecho hincapié en que las palabras de Abbas "trivializan el Holocausto y azuzan el antisemitismo, además de ser un insulto a las millones de víctimas del Holocausto y sus familias". "La UE sigue comprometida con la lucha contra el antisemitismo y el racismo en todas sus formas y seguirá oponiéndose con firmeza a cualquier intento de aprobar, justificar o trivializar el Holocausto".

En sus declaraciones ante el Consejo Revolucionario de Al Fatá, publicadas recientemente en redes sociales, Abbas afirmó que "la verdad que hay que aclarar al mundo es que los judíos europeos no son semitas". "No tienen nada que ver con el semitismo", afirmó, antes de sostener que "descienden de los jázaros".

"Dicen que Hitler mató a los judíos por ser judíos y que Europa odiaba a los judíos por ser judíos. No es cierto. Está claramente explicado que se combatió (a los judíos) por su papel social y no por su religión", manifestó, antes de afirmar que "muchos autores han escrito sobre ello, incluso Karl Marx dijo que no era cierto".

De esta forma, destacó que Marx "dijo que esta enemistad no estaba dirigida al judaísmo como religión, sino al judaísmo como papel social", al tiempo que incidió en que "lucharon contra esta gente por su papel en la sociedad, que tenía que ver con la usura y el dinero".

Abbas señaló además que Hitler "dijo que combatía a los judíos por participar en actos de usura" y porque, bajo su punto de vista, estaban "implicados en sabotaje" durante la Primera Guerra Mundial, en referencia a las acusaciones de los nazis sobre una "puñalada por la espalda" por parte de los judíos durante la guerra.

"Por eso los odiaba. Hay que aclarar este punto. No tiene relación con el semitismo y el antisemitismo", argumentó, antes de indicar que "los judíos orientales son semitas, porque se originaron en la península Arábiga y viajaron a Al Ándalus, de donde volvieron".

Por otra parte, afirmó que Reino Unido y Estados Unidos "inventaron el Estado" de Israel. "Digo esto para que sepamos a quién debemos acusar de ser nuestro enemigo, quién nos ha causado daño y quién nos ha arrebatado nuestra patria para dársela a los israelíes o los judíos", remachó, según una transcripción de sus declaraciones por parte del Middle East Media Research Institute.

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, se mostró muy crítico con Abbas por sus declaraciones e indicó en un mensaje en su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que "esta es la verdadera cara del 'liderazgo' palestino".

"Igual que Abbas culpa a los judíos del Holocausto, también culpa a los judíos de todos los problemas en Oriente Próximo. Mientras propaga este puro antisemitismo, paga a los terroristas palestinos por asesinar a israelíes y aplaude públicamente el terrorismo palestino", denunció.

"El mundo debe despertar y hacer que Abbas y su Autoridad Palestina rindan cuentas por el odio que escupen y por el derramamiento de sangre que provoca. Debe haber tolerancia cero con la incitación y el terrorismo palestino", apostilló Erdan.