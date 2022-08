La UE critica la cancelación del Orgullo en Belgrado y pide explicaciones a las autoridades serbias

El embajador de la Unión Europea en Serbia, Emanuele Giaufret, ha criticado este domingo la cancelación del Orgullo por parte de las autoridades serbias, quienes justificaban la decisión por la actual crisis con Kosovo.

"Lamentamos que Serbia haya anunciado que cancelará o pospondrá el Europride que inicialmente había decidido organizar en Belgrado en septiembre y agradecería más aclaraciones", ha expresado Giaufret en su cuenta de Twitter.

En este sentido, ha agregado que seguirán "de cerca el tema": "Esperemos que se encuentre una manera de garantizar que el Europride se lleve a cabo en paz y seguridad".

El diplomático europeo, anteriormente embajador en Israel, ha pedido que los socios "más cercanos" de la Unión Europea respeten los derechos fundamentales.

"El Europride ha estado defendiendo la igualdad de derechos de las personas LGBTIQ en toda Europa durante muchos años, dando voz a aquellos que a menudo son discriminados por su orientación sexual", ha recordado Giaufret, después de hacer hincapié en que la UE "apoya la igualdad y rechaza cualquier forma de discriminación".

Los organizadores del Orgullo en Belgrado afirmaron el sábado que el desfile por los derechos de la comunidad LGBT convocada para la tercera semana de septiembre en la capital del país se realizará, a pesar de la cancelación del Gobierno de Serbia, quienes indicaron que el motivo era la crisis con Kosovo.

Las autoridades explicaron en un comunicado que "teniendo en cuenta la situación política actual en la región y las tensiones diarias que se presentan, así como el orden público, la paz y la seguridad de todos los ciudadanos de nuestro país, el Gobierno de Serbia considera que en este momento no hay condiciones para la celebración segura del Euro Pride 2022". Así, la misiva indicaba que "ciertos grupos extremistas podrían usar y abusar de este evento y de la voluntad de Serbia de organizarlo para aumentar aún más las tensiones y llevar a Serbia a la inestabilidad".

Los organizadores del desfile han respondido inmediatamente diciendo que el evento seguiría celebrándose, debido a que el Ejecutivo no tiene derecho a prohibirlo. La presidenta de la Asociación Europea de organizadores del Desfile del Orgullo, Kristine Garina, ha anunciado que "no ha sido cancelado y no será cancelado". El derecho a celebrar el Orgullo, ha indicado, es un derecho humano básico, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recoge el portal FoNet.

De esta forma, Garina ha señalado que el presidente de Serbia, Aleksandar Vicic, no puede cancelar el evento; mientras que la primera ministra, Ana Brenabic, "tiene que cumplir su promesa". Anteriormente, organizadores de extrema derecha, así como representantes de la Iglesia Ortodoxa serbia habían suscitado la oposición al evento, recoge la agencia dpa.