La UE da vía rápida al controvertido acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 27 feb (Reuters) - La Unión Europea aplicará provisionalmente un controvertido acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano Mercosur para garantizar que la UE obtenga la ventaja de ser el primero en actuar, dijo el viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Normalmente, la Unión Europea espera a que los gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo aprueben sus acuerdos de libre comercio. Sin embargo, los legisladores de la UE votaron el mes pasado a favor de impugnar el acuerdo en el tribunal superior del bloque, lo que podría retrasar su plena aplicación dos años

En última instancia, seguirá siendo necesaria la aprobación de la Asamblea de la UE para el pacto comercial, pero la UE y Mercosur pueden empezar a reducir los aranceles y a aplicar otros aspectos comerciales del acuerdo antes de esa fecha

El acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, concluido en enero tras unos 25 años de negociaciones, podría eliminar alrededor de 4.000 millones de euros (US$4.700 millones) en aranceles sobre las exportaciones de productos de la UE, lo que lo convertiría en el mayor acuerdo de libre comercio del bloque en términos de posibles reducciones arancelarias

Alemania y otros partidarios, como España, dicen que el acuerdo es esencial para compensar las pérdidas comerciales debidas a los aranceles estadounidenses y reducir la dependencia de China en lo que respecta a minerales críticos

Los detractores, encabezados por Francia, el mayor productor agrícola de la UE, afirman que el acuerdo aumentará considerablemente las importaciones de carne de vacuno, azúcar y aves de corral baratas, lo que perjudicará a los agricultores nacionales, que han organizado repetidas protestas

La decisión de la Comisión se produce tras la ratificación del acuerdo por parte de Argentina y Uruguay el jueves, y se espera que Brasil y Paraguay sigan pronto su ejemplo. Von der Leyen dijo que el acuerdo ofrece a Europa la ventaja de ser la primera en actuar, pero que esta ventaja tenía que materializarse

"Ya lo he dicho antes, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos", sostuvo Von der Leyen en una breve declaración. "Sobre esa base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional"

(1 dólar = 0,8473 euros) (Reporte de Philip Blenkinsop; Editado en Español por Ricardo Figueroa)