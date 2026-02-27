La UE da vía rápida al polémico acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur

BRUSELAS, 27 feb (Reuters) - La Unión Europea aplicará provisionalmente un polémico acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano Mercosur para garantizar que la UE obtenga la ventaja de ser el primero en actuar, dijo el viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La Comisión Europea concluyó su mayor acuerdo comercial en términos de reducción de aranceles con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tras 25 años de negociaciones.

El ejecutivo de la UE ha anunciado que eliminará unos 4.000 millones de euros (US$4.700 millones) en aranceles sobre las exportaciones de la UE.

Alemania y otros partidarios, como España, dicen que el acuerdo es esencial para compensar las pérdidas comerciales debidas a los aranceles estadounidenses y reducir la dependencia de China en lo que respecta a minerales críticos.

Los detractores, liderados por Francia, el mayor productor agrícola de la UE, dicen que el acuerdo aumentará considerablemente las importaciones de carne de vacuno, azúcar y aves de corral baratas, lo que perjudicará a los agricultores nacionales, que han organizado repetidas protestas.

