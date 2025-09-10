La UE debe desarrollar un “muro de drones” en el flanco oriental, según el comisario de Defensa
BRUSELAS, 10 sep (Reuters) -
La Unión Europea debe desarrollar un "muro de drones" a lo largo del flanco oriental de sus fronteras compartidas, dijo el miércoles el comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, después de que entraron en su espacio aéreo durante un ataque ruso en el oeste de Ucrania.
"Una vez más, Rusia pone a prueba a los Estados fronterizos, a la UE y a la OTAN", escribió Kubilius en una publicación en la red social X. "Trabajaremos junto a los Estados miembros, los países fronterizos y Ucrania. Rusia será detenida". (Información de Charlotte Van Campenhout; redacción de Makini Brice; edición de Benoit Van Overstraeten y Tomasz Janowski; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
