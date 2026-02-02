La UE debe impulsar la estrategia "Made in Europe", dice el comisario de Industria

2 feb (Reuters) -

Europa necesita proteger sus propias industrias con una estrategia "Made in Europe" ("Fabricado en Europa"), dijo el responsable de Industria de la UE, Stéphane Séjourné, en un artículo publicado el domingo por la noche en un periódico y firmado por más de 1100 directores generales y otros líderes empresariales.

"Sin una política industrial ambiciosa, eficaz y pragmática, la economía europea está condenada a ser un mero patio de recreo para sus competidores", dijo Séjourné en el artículo, que se publicó en periódicos de toda Europa.

"Debemos establecer, de una vez por todas, una auténtica preferencia europea en nuestros sectores más estratégicos", dijo el miembro francés de la Comisión Europea.

El artículo de opinión de Séjourné se publica antes de la propuesta de aplicación de la Ley de Aceleración Industrial de la Comisión este mes, que probablemente establecerá requisitos para dar prioridad a los productos fabricados localmente.

La propuesta es un intento de impulsar las industrias europeas frente a las importaciones más baratas procedentes de China, pero ha dividido a los países de la UE.

Gobiernos como el de Francia defienden la idea, pero otros, como Suecia y la República Checa, advierten de que los requisitos de "comprar local" podrían disuadir la inversión, aumentar los precios en las licitaciones públicas y perjudicar la competitividad de la UE a nivel mundial.

Séjourné dijo que la mejor respuesta de Europa "se puede resumir en tres palabras": "Made in Europe".

"Los chinos tienen el 'Made in China', los estadounidenses tienen el 'Buy American' y la mayoría de las demás potencias económicas tienen planes similares que dan preferencia a sus propios activos estratégicos. Entonces, ¿por qué nosotros no?", dijo.

"Siempre que se utilicen fondos públicos europeos, estos deben contribuir a la producción europea y a la creación de puestos de trabajo de calidad", añadió. (Información de Bart Meijer, información adicional de Foo Yun Chee y Julia Payne; edición de Cynthia Osterman y Lincoln Feast; edición en español de Paula Villalba)