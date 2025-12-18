La UE debe reformarse o corre el riesgo de ser irrelevante, dicen Blair y Dimon

Por Kate Holton

LONDRES, 18 dic (Reuters) -

La Unión Europea debe reformarse o corre el riesgo de volverse irrelevante a medida que la rivalidad entre China y Estados Unidos desencadena una nueva era sin precedentes, planteando retos en materia de seguridad, energía, tecnología y comercio, según un informe dirigido por Tony Blair y Jamie Dimon.

Basado en conversaciones con líderes gubernamentales, empresariales y civiles, el informe expone cómo una convergencia de cambios estructurales está remodelando naciones, mercados e instituciones, amenazando a aquellos países y agrupaciones que antaño dependían de Estados Unidos para su seguridad, al tiempo que crecen los lazos comerciales con China.

Blair, primer ministro británico de 1997 a 2007, y Dimon, presidente de JPMorgan Chase, afirmaron que Europa necesita integrarse más para priorizar la defensa y el crecimiento económico.

"Si no puede hacer frente por sí sola a Rusia, será aún menos capaz de gestionar la competencia sistémica con Estados Unidos o China", afirmaban en su informe. "La reforma no es opcional; es necesaria para seguir siendo relevante."

LA UE DIJO QUE DEBE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE SU SEGURIDAD

El contundente resumen llega mientras la UE organiza una cumbre para discutir la financiación de Ucrania y cómo puede responder al "cambio de panorama para las relaciones económicas basadas en reglas", y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acumula presión sobre el bloque, incluso con una nueva Estrategia de Seguridad Nacional.

La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que Europa debe reformarse y ser responsable de su propia seguridad. Los partidarios del bloque señalan que, mientras la cuota de Europa en el PIB mundial disminuye, Estados Unidos va por el mismo camino.

El informe también exponía el desafío que la nueva dinámica planteaba a potencias medias como India y los países del golfo, como parte de una amplia visión de cómo la geopolítica, la inteligencia artificial y el populismo político estaban trastocando el orden mundial.

EL NUEVO ORDEN MUNDIAL ES COMO UN TABLERO DE AJEDREZ EN 3D

Alexander George, autor del "World Rewired: Navigating a Multi-Speed, Multipolar Order" ("Un mundo reconectado: cómo navegar por un orden multipolar y de múltiples velocidades"), afirma que hasta ahora era posible guiarse por momentos históricos.

"Vivimos en un mundo nuevo que nunca antes había existido", afirma. "Es como un tablero de ajedrez en 3D".

Según el informe, Estados Unidos conserva un poder duradero, pero se enfrenta a sus mayores amenazas en su propio país, donde la volatilidad política hace más difícil hacer frente a la elevada deuda, mientras que la trayectoria de China dependerá de si puede mantener el crecimiento a pesar de las limitaciones demográficas y de deuda.

En cuanto a las potencias intermedias, afirmó que los elevados aranceles estadounidenses a India en represalia por su compra de petróleo ruso mostraban las limitaciones de un enfoque de alineación múltiple, mientras que la medida de EAU de reforzar los lazos tecnológicos con EEUU mostraba que los países tenían que elegir entre EEUU y China en materia de tecnología.

El informe fue elaborado por JPMorgan Chase de Dimon, que ha puesto en marcha un plan de 1,5 billones de dólares durante una década para apoyar a las industrias consideradas vitales para la seguridad y la resistencia económica de Estados Unidos, y el Instituto Tony Blair para el Cambio Global.

Blair preside el Consejo Internacional de JPMorgan, que asesora a la empresa sobre estrategia y geopolítica. (Información de Kate Holton; edición de Alexandra Hudson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)