La UE debe simplificar la normativa para competir con EE. UU. y China, dice Von der Leyen

Por Kate Abnett y Philip Blenkinsop

AMBERES/BRUSELAS, 11 feb (Reuters) -

La Unión Europea debe simplificar su normativa para que el bloque sea más competitivo frente a países como Estados Unidos y China, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, antes de las cumbres de líderes políticos y empresariales de la UE.

El crecimiento de la UE ha sido persistentemente inferior al de EE. UU. durante las últimas dos décadas, con una productividad e innovación de la UE, especialmente en campos como la inteligencia artificial, por debajo de lo esperado.

"Permítanme volver a poner el ejemplo de Estados Unidos. Un sistema financiero, una capital financiera", dijo Von der Leyen el miércoles. "Aquí, en Europa, no solo tenemos 27 sistemas financieros diferentes, cada uno con su propio supervisor, sino también más de 300 centros de negociación en toda la Unión. Eso es fragmentación en estado puro. Necesitamos un mercado de capitales grande, profundo y líquido".

RECLAMACIONES DE LOS LÍDERES EMPRESARIALES

Los líderes de la Unión Europea se reunieron este jueves en un castillo belga para debatir cómo pueden competir económicamente con China y Estados Unidos, en un momento en que el orden mundial basado en normas se desmorona.

Empresas como ArcelorMittal, el mayor fabricante de acero de Europa, Heidelberg Materials, empresa de materiales de construcción, y Solvay, grupo químico, abogarán por una acción más enérgica de la UE para frenar el declive industrial.

Entre las peticiones de los líderes empresariales se encuentra que la UE aborde los altos precios de la energía en Europa e intervenga para estimular la demanda de productos con bajas emisiones de carbono.

"Lo bueno de los problemas europeos es que Europa podría solucionarlos por sí misma si quisiera. Porque mucho tiene que ver con la flexibilidad, menos burocracia y leyes laborales más flexibles", dijo a Reuters el consejero delegado de Siemens Energy, Christian Bruch.

¿TENDENCIA A LA BAJA EN LA UE?

Un estudio encargado por la industria y publicado el miércoles sugiere que los indicadores económicos de Europa muestran una tendencia a la baja.

El informe de Deloitte reveló que la UE tenía una clara ventaja sobre sus homólogos internacionales en solo tres de los 22 criterios evaluados para la competitividad, incluido el uso de materiales reciclados. En cuanto a los precios de la energía y el coste de la burocracia para las empresas y otros parámetros, Europa se situaba por detrás de Estados Unidos y China.

La UE está redactando una ley para establecer requisitos de

"Made in Europe"

("Fabricado en Europa") para los productos adquiridos mediante contratos públicos, con el fin de intentar reducir su fuerte dependencia de China en tecnologías clave.

Bruselas también se está preparando para reformar su

principal política climática

, el mercado de carbono de la UE, que se ha vuelto cada vez más sensible desde el punto de vista político, en un momento en que las industrias se enfrentan a los altos precios de la energía y a las importaciones más baratas.

(Información adicional de Lili Bayer, Sudip Kar-Gupta, Julia Payne, Jan Strupczewski, A Lennon en Bruselas, Sarah Marsh y Christoph Steitz en Berlín; redacción de Phil Blenkinsop, Kate Abnett e Ingrid Melander; edición de Aidan Lewis; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Paula Villalba)