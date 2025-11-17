La UE defiende su impuesto al carbono en la COP30

Ha llegado el momento de imponer un precio al carbono de manera amplia, defendió este lunes la Unión Europea en la COP30 de Belém, una respuesta implícita a los ataques de China y otros países contra su impuesto al carbono en las fronteras.

Una de las medidas ambientales de la UE, conocida como "impuesto sobre el carbono" a las importaciones, es uno de los puntos de fricción en las negociaciones climáticas de la ONU en Brasil.

"Es algo que debemos perseguir. La tarificación del carbono es algo que debemos perseguir con el mayor número posible de países y lo antes posible", declaró Wopke Hoekstra, comisario europeo de Clima, ante los asistentes a la reunión.

China, India y otros países aliados quieren que la COP30 adopte una decisión contra las barreras comerciales unilaterales, en referencia al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea.

En fase de prueba desde 2023, el CBAM se centra en las importaciones de productos que generan altas emisiones de carbono, como el acero, el aluminio, el cemento, los fertilizantes, la electricidad y el hidrógeno.

El mecanismo está diseñado para igualar las condiciones de las industrias europeas sujetas a estrictas normas de emisiones.

Está previsto que se aplique en su totalidad en 2026.

alb/lth/dga/mel