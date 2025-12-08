LA NACION

La UE denuncia "declaraciones completamente locas" tras los ataques de Musk

La Comisión Europea denunció el lunes las "declaraciones completamente locas" de Elon Musk después de que el propietario de X dijera que...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La UE denuncia "declaraciones completamente locas" tras los ataques de Musk
La UE denuncia "declaraciones completamente locas" tras los ataques de Musk

La Comisión Europea denunció el lunes las "declaraciones completamente locas" de Elon Musk después de que el propietario de X dijera que la UE debería ser "abolida".

"Eso forma parte de la libertad de expresión que nosotros cuidamos en la UE, y que permite incluso declaraciones completamente locas", declaró a la prensa la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho.

La Comisión Europea impuso el viernes a la red social X una multa de 120 millones de euros (unos US$140 millones) en aplicación de la ley sobre los servicios digitales (DSA).

Esta sanción fue criticada por el equipo del presidente estadounidense Donald Trump, y por Elon Musk, quien publicó y compartió este fin de semana muchos mensajes anti-UE en X.

"La UE debería ser abolida y los Estados (miembros) recobrar su soberanía", dijo el hombre más rico del mundo.

El empresario respondió "es más o menos eso" a un mensaje de una usuaria que comparaba la UE a la Alemania nazi y la definía como "cuarto Reich".

La multa de la UE es "un ataque contra todas las plataformas tecnológicas de Estados Unidos y el pueblo estadounidense por gobiernos extranjeros", dijo en X el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio.

La multa a la red social busca castigar varias infracciones de la plataforma respecto a sus obligaciones de transparencia de acuerdo al reglamento europeo.

Sanciona el uso de marcas de verificación azules engañosas destinadas a certificar fuentes de información, falta de informaciones en torno a las publicidades, y el incumplimiento de la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores autorizados.

fpo/jca/pt/eg/dbh

LA NACION
Más leídas
  1. El alto costo socioeconómico de invertir mal en la educación pública
    1

    El alto costo socioeconómico de invertir mal en la educación pública

  2. La historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar
    2

    El lago que desapareció: la historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar

  3. Así es la casa más grande del mundo: tiene 170 habitaciones y vive una familia de cuatro personas
    3

    La casa más grande del mundo: tiene 170 habitaciones y vive una familia de cuatro personas

  4. El look que eligió Juana Viale para la conducción del Almorzando con un osado escote
    4

    Modo “maléfica”: el look con escote Marilyn que lució Juana Viale en el Almorzando de este domingo

Cargando banners ...