La UE denuncia "declaraciones completamente locas" tras los ataques de Musk

La Comisión Europea denunció el lunes las "declaraciones completamente locas" de Elon Musk después de que el propietario de X dijera que la UE debería ser "abolida".

"Eso forma parte de la libertad de expresión que nosotros cuidamos en la UE, y que permite incluso declaraciones completamente locas", declaró a la prensa la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho.

La Comisión Europea impuso el viernes a la red social X una multa de 120 millones de euros (unos US$140 millones) en aplicación de la ley sobre los servicios digitales (DSA).

Esta sanción fue criticada por el equipo del presidente estadounidense Donald Trump, y por Elon Musk, quien publicó y compartió este fin de semana muchos mensajes anti-UE en X.

"La UE debería ser abolida y los Estados (miembros) recobrar su soberanía", dijo el hombre más rico del mundo.

El empresario respondió "es más o menos eso" a un mensaje de una usuaria que comparaba la UE a la Alemania nazi y la definía como "cuarto Reich".

La multa de la UE es "un ataque contra todas las plataformas tecnológicas de Estados Unidos y el pueblo estadounidense por gobiernos extranjeros", dijo en X el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio.

La multa a la red social busca castigar varias infracciones de la plataforma respecto a sus obligaciones de transparencia de acuerdo al reglamento europeo.

Sanciona el uso de marcas de verificación azules engañosas destinadas a certificar fuentes de información, falta de informaciones en torno a las publicidades, y el incumplimiento de la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores autorizados.

