La UE denuncia el ataque ruso a su delegación en Ucrania

BRUSELAS, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea ha denunciado que el edifico de la Delegación de la UE en la capital de Ucrania, Kiev, ha sufrido daños en el ataque perpetrado por el Ejército ruso en la madrugada de este jueves contra distintos puntos de la ciudad, aunque su personal se encuentra "a salvo". En total, el ataque ha dejado una docena de víctimas mortales y 50 heridos, según ha confirmado las autoridades ucranianas, que han apuntado que entre los fallecidos hay tres menores, incluido un niño de dos años.

"Otra noche de bombardeos implacables por parte de Rusia ha afectado a infraestructuras civiles y ha causado la muerte de personas inocentes", ha señalado en su perfil de X la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien ha confirmado que el ataque también ha alcanzado la Delegación de la UE en la capital ucraniana, al tiempo que ha informado de que el personal se encuentra "a salvo".

La líder alemana ha vuelto a emplazar a Rusia a poner fin "de inmediato a sus ataques indiscriminados contra infraestructuras civiles" y a "sumarse a las negociaciones para lograr una paz justa y duradera".

También el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha mostrado "horrorizado por otra noche de letales ataques con misiles rusos en Ucrania".

"Mis pensamientos están con las víctimas ucranianas y también con el personal de la Delegación de la UE en Ucrania, cuyo edificio fue dañado en este ataque deliberado ruso", ha añadido, en un mensaje publicado en X en el que ha advertido, además, de que "la UE no se dejará intimidar" porque "la agresión rusa no hace más que reforzar la determinación de apoyar a Ucrania y a su pueblo".

En la misma línea, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha lamentado que "mientras el mundo busca un camino hacia la paz, Rusia responde con misiles".

"El ataque nocturno a Kiev muestra una decisión deliberada de intensificar la tensión y burlarse de los esfuerzos de paz. Rusia debe detener las matanzas y negociar", ha remachado.

A las denuncias se ha sumado también la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien ha destacado que "el personal de la Delegación es la voz de la UE sobre el terreno en Ucrania" y ha lamentado que sus oficinas hayan sido "blanco de otro ataque indiscriminado de Rusia durante esta agresión sin sentido".