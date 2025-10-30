La UE denuncia los test de Rusia y señala que no es comparable al anuncio de Trump de ensayos nucleares

BRUSELAS, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea ha denunciado este jueves las últimas pruebas armamentísticas de Rusia tras el ensayo exitoso un dron submarino de propulsión nuclear y un misil de crucero con capacidad nuclear, tras indicar que no se puede equiparar estos test al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que su Administración acelerará las pruebas con armas nucleares.

En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de Exteriores de la UE, Annita Hipper, ha asegurado que el anuncio de Rusia "no va en la dirección correcta". "Se trata de un país en guerra que está llevando a cabo una agresión ilegal, injustificada y no provocada contra Ucrania", ha señalado.

"Esto demuestra una vez más que, en lugar de optar por la paz, Rusia continúa intensificando el conflicto a través de sus acciones y su retórica", ha denunciado.

Al ser preguntada por el anuncio inmediato de Washington de que realizará test de armas nucleares en respuesta a Rusia, la portavoz ha insistido en que ambas situaciones "no se pueden meter en el mismo cajón".

"No hemos visto a Estados Unidos realizar ningún test con explosivos de su armamento nuclear en décadas", ha indicado Hipper.

"Esperamos que todos los que participan y son signatarios del tratado cumplan con estos compromisos, pero creo que no deberíamos meter ambas cosas en el mismo saco", ha añadido.

El Kremlin ha asegurado este jueves que Rusia "actuará en consecuencia" en caso de que Estados Unidos lleve a cabo ensayos nucleares y ha subrayado que sus últimas pruebas armamentísticas no recaen en esta categoría, después de que Trump, diera orden de llevar a cabo pruebas con estas armas de destrucción masiva en respuesta a las acciones de Moscú.