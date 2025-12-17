La UE descarta eximir a Reino Unido de la tasa sobre el carbono hasta que se unan los mercados

Por Kate Abnett y Susanna Twidale

BRUSELAS, 17 dic (Reuters) -

La Unión Europea no eximirá a Reino Unido de su tasa sobre las emisiones de CO2 de los productos importados hasta que las dos partes vinculen sus mercados de carbono, dijo el miércoles el responsable de clima del bloque. Las industrias británicas esperaban obtener una exención temporal del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) de la UE mientras las negociaciones para vincular los mercados de carbono están en curso.

El Gobierno británico ha afirmado que el gravamen de la UE costará a su industria 800 millones de libras al año.

El comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, dijo que Reino Unido no quedará exento de la tasa fronteriza sobre el carbono hasta que su mercado de carbono esté vinculado al de la UE, un proceso que, según las autoridades, podría llevar más de un año.

"No vamos a eximir a nadie, pero en el momento en que los dos mercados estén plenamente vinculados, es probable que haya una exención", dijo.

La Oficina del Gabinete de Reino Unido no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Hoekstra dijo que Bruselas era consciente de que al Gobierno británico "le hubiera gustado (...) un orden diferente para todo este conjunto de acontecimientos".

"Pero eso es algo que desgraciadamente no podemos cambiar", dijo Hoekstra, que añadió que la UE trabajaría de forma constructiva con Reino Unido para vincular los mercados de carbono.

El MAFC de la UE empezará a imponer tasas a las importaciones de bienes del bloque, incluidos el acero y el cemento, a partir de enero. Sin embargo, las empresas tienen de plazo hasta septiembre de 2027 para comprar certificados MAFC que cubran sus emisiones de 2026 y presentarlos a la UE.

(Información de Kate Abnett, Susanna Twidale; edición de Louise Breusch Rasmussen y Louise Heavens; edición en español de Paula Villalba)