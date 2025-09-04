La UE desembolsa el primer tramo de 18,9 millones de ayuda a Moldavia

BRUSELAS, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha desembolsado este jueves el primer tramo de 18,9 millones de euros de ayuda a Moldavia tras constatar que el país ha cumplido cuatro indicadores de reforma vinculados al calendario de pagos semestral en el marco del Instrumento de Reforma y Crecimiento.

Este primer desembolso regular llega tras un pago previo de 270 millones en materia de prefinanciación que la Comisión transfirió a finales de junio.

En vista de los importantes avances realizados por Moldavia en sus esfuerzos de reforma, Bruselas ha hecho también un llamamiento a las empresas para que inviertan en el país.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha elogiado los esfuerzos de Moldavia para avanzar reformas en ámbitos clave como la seguridad del suministro eléctrico y ha destacado que "invertir en el crecimiento económico de Moldavia es invertir en la integración europea".

Por su lado, la comisaria de Ampliación, Marta Kos, ha iniciado este jueves una visita de dos días a Moldavia, donde se reunirá, entre otras autoridades, con la presidenta Maia Sandu, el primer ministro Dorin Recean y las viceprimeras ministras Cristina Gherasimov y Doina Nistor.

Durante su misión, la comisaria también mantendrá una serie de reuniones bilaterales con representantes empresariales de la UE, el Espacio Económico Europeo (EEE) y Moldavia.