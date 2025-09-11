La UE desembolsa un octavo tramo de 1000 millones a Ucrania en el marco del préstamo del G7
Ucrania.- La UE desembolsa un octavo tramo de 1000 millones a Ucrania en el marco del préstamo del G
BRUSELAS, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -
La Comisión Europea ha desembolsado este viernes el octavo tramo de 1000 millones de euros del total de 18.100 millones que aportará la UE al préstamo de US$50.000 millones (48.533 millones de euros) para Ucrania acordado en el marco de la cumbre del G7.
La totalidad del préstamo se reembolsará a los contribuyentes con intereses de los activos rusos congelados por las sanciones con el objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, reconstruir infraestructuras vitales como sistemas energéticos e invertir en Defensa.
Con este pago, el total de préstamos de la Comisión a Ucrania en el marco de esta ayuda macrofinanciera asciende a 10.000 millones de euros desde principios de año.
Bruselas ya negocia con Ucrania el calendario para los siguientes desembolsos y está dispuesta también a adelantar los fondos restantes de la ayuda macrofinanciera en función de las necesidades del país.
Esto permitiría a la UE apoyar cualquier aumento esencial del gasto militar en las próximas semanas y meses, contribuyendo a garantizar que Ucrania se encuentre en una posición fuerte ante cualquier posible negociación de paz.
