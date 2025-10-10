La UE destaca el "mensaje poderoso" en favor de la democracia del Nobel de la Paz a Machado

BRUSELAS, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea ha felicitado este viernes a la opositora venezolana María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz, destacando que el galardón manda un "mensaje poderoso" de que la democracia y la libertad "siempre prevalece".

"Este premio honra no solo tu valentía y convicción sino también todas las voces que se niegan a ser silenciadas en Venezuela y en todo el mundo", ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en rede sociales.

Según la presidenta comunitaria, este reconocimiento envía un "mensaje poderoso". "El espíritu de libertad no puede ser encarcelado. La sed de democracia siempre prevalece", ha indicado, insistiendo en que "la lucha continúa" para el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Por su lado, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha destacado la "incansable lucha por la libertad y la democracia en Venezuela" de Machado, afirmando que su esfuerzo "conmueve e inspira a millones de personas en todo el mundo".

La 'popular' maltesa ha puesto en valor que el Parlamento Europeo reconoció a Machado junto al candidato presidencial, Edmundo González, con el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en la edición de 2024.

El Comité Noruego ha otorgado el premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

El jurado ha erigido a Machado en "líder de las fuerzas democráticas en Venezuela", al tiempo que la ve como "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida". En este sentido, el presidente del Comité, Jorgen Watne Frydnes, ha recordado que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada.