La UE destaca que el plan de Trump para Gaza es una "oportunidad" para la "paz duradera"

BRUSELAS, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europa ha acogido positivamente el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro de la Franja de Gaza, que Israel acepta, subrayando que representa una "oportunidad" para la "paz duradera" y mostrándose preparada para contribuir a la iniciativa.

"El plan del presidente Trump para Gaza es una oportunidad para lograr una paz duradera. Ofrece la mejor oportunidad inmediata para poner fin a la guerra", ha valorado la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en un mensaje en redes sociales en el que omite cualquier referencia a la solución de dos Estados.

La jefa de la diplomacia europea ha recalcado que Israel ya se ha comprometido con esta iniciativa, por lo que ahora Hamás "debe aceptarlo sin demora" y dar el primer paso con la liberación de los rehenes.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado el compromiso del presidente estadounidense para acabar con la guerra, por lo que ha llamado a todas las partes en el conflicto a "aprovechar esta oportunidad".

"Las hostilidades deben terminar con la prestación inmediata de ayuda humanitaria a la población de Gaza y con la liberación inmediata de todos los rehenes", ha insistido la conservadora alemana, quien sí ha incidido en la solución de dos Estados como "el único camino viable a la paz".

Previamente el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha dado la bienvenida al plan y se ha mostrado optimista ante la "respuesta positiva" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a una propuesta que ha considerado como una "oportunidad real" para terminar con el conflicto en el enclave palestino.

"Todas las partes deben aprovechar este momento para dar una oportunidad real a la paz", ha declarado en su cuenta en redes sociales, donde ha vuelto a defender que la solución dos Estados es la "única viable para una paz justa y duradera" en la región.

Mientras, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha valorado que el plan de Trump representa un "marco hacia la paz, la estabilidad y la reconstrucción de Gaza", recalcando que se trata de una alternativa "clara" a la guerra perpetua.

La 'popular' maltesa ha destacado que si Hamás lo acepta, significará "el silencio de las armas, el retorno de los rehenes y el fin del sufrimiento", por lo que ha pedido aprovechar la situación en un "momento crucial" para romper el ciclo de violencia en la región.