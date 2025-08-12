La UE dice confiar en que EEUU cumpla sus promesas sobre el acuerdo comercial

(Agrega detalles, citas y contexto; añade autor)

Por Julia Payne

BRUSELAS, 12 ago (Reuters) - La Unión Europea no pudo decir cuándo estará lista una declaración conjunta sobre aranceles con Estados Unidos ni cuándo emitirá la Casa Blanca un decreto sobre los derechos de importación de automóviles europeos, dijo el martes un portavoz.

La UE y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo comercial marco a fines de julio, pero hasta la semana pasada sólo había entrado en vigor el arancel básico del 15% sobre las exportaciones europeas. Funcionarios comunitarios dijeron previamente que habría una declaración conjunta "muy pronto" tras el acuerdo, junto con las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los recortes clave.

"Es un acuerdo que consideramos sólido y el mejor que podíamos tener (...). Por supuesto, esperamos que Estados Unidos tome medidas adicionales que formen parte de este acuerdo, pero no creo que en este momento podamos fijar un calendario para estos compromisos", dijo el portavoz de la Comisión Europea.

Las excepciones incluyen una reducción del arancel estadounidense actual del 27,5% sobre los vehículos y piezas de automóviles de la UE al 15%.

Aunque los aranceles sobre productos farmacéuticos y semiconductores son actualmente nulos, si aumentan como consecuencia de una investigación estadounidense sobre las importaciones de esos productos, Trump aseguró que no superarían el límite del 15%.

Como parte del acuerdo, la UE y Estados Unidos aún están ultimando una lista de productos cuyos aranceles se reducirían a cero en ambos lados, como los aviones, mientras que otros volverían a una tasa de nación más favorecida mucho más baja. Por otra parte, se espera que las negociaciones sobre los tipos aplicables a las bebidas espirituosas y el vino se prolonguen hasta el otoño boreal.

Europa aún se enfrenta a aranceles del 50% sobre las exportaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, pero ambas partes han acordado establecer un sistema de cuotas y una "alianza de metales" que más adelante reduciría las tasas.

Mientras tanto, sin embargo, las fundiciones de la UE están bajo presión, ya que los aranceles estadounidenses han provocado un aumento de las exportaciones de su principal insumo, la chatarra.

(Editado en español por Patrycja Dobrowolska y Carlos Serrano)