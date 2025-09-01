1
La UE dice que el GPS del avión de Von der Leyen fue interferido y sospecha de Rusia
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
BRUSELAS, 1 sep (Reuters) -
El sistema GPS del avión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió una interferencia cuando se dirigía el domingo a Bulgaria, dijo el lunes un portavoz de la UE, que confirma así las informaciones aparecidas en medios de comunicación.
"Podemos confirmar que se produjo una interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó sin problemas en Bulgaria. Las autoridades búlgaras nos han informado de que sospechan que se debió a una flagrante interferencia de Rusia", dijo el portavoz. (Información de Bart Meijer; redacción de Charlotte van Campenhout; edición de Benoit van Overstraeten; edición en español de Jorge Ollero Castela)
Más leídas
- 2
Venecia: de Cate Blanchett y Alicia Vikander a Jude Law y Guillermo del Toro, todas las estrellas que desfilaron por la alfombra roja
- 3
Decisión: cambio de funcionarios en el Ministerio de Salud como coletazo de la sospecha de coimas en la Agencia de Discapacidad
- 4
La extraña historia del capo de la mafia de los Balcanes que se movía con un DNI argentino y lo buscaban varios países