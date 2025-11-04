La UE dice que la ampliación es "una posibilidad realista" y elogia a Montenegro y Ucrania

BRUSELAS, 4 nov (Reuters) - La comisaria de Ampliación de la Unión Europea elogió el martes a Montenegro, Albania, Ucrania y Moldavia por sus progresos hacia la adhesión, y afirmó que la ampliación es una "posibilidad realista en los próximos años".

En su presentación del informe anual sobre la ampliación de la UE, Marta Kos criticó a Serbia y Georgia: señaló que el primero ha ralentizado el ritmo de las reformas necesarias para la adhesión, mientras que el segundo se considera ahora un país candidato "solo de nombre".

"Debemos preparar nuestra unión para una UE más grande", dijo Kos ante el Parlamento Europeo.

La comisaria eslovena, que supervisa el trabajo del ejecutivo de la UE con los posibles futuros miembros, dijo que Montenegro, un país balcánico de unos 600.000 habitantes, era el más avanzado de los candidatos en el camino hacia la adhesión.

También elogió a Albania por lo que calificó de "progreso sin precedentes", y añadió que Moldavia también había avanzado con "velocidad acelerada" a pesar de las presiones.

Ucrania también ha seguido adelante con su candidatura a la UE, a pesar de que la invasión rusa y la negativa de Hungría bloquean el progreso formal de sus negociaciones de adhesión.

"Ucrania ha demostrado su compromiso con su senda hacia la UE, avanzando en reformas clave", dijo Kos. "Será esencial mantener este impulso y evitar cualquier riesgo de retroceso, en particular (en) la lucha contra la corrupción".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acogió con satisfacción el informe y dijo en X: "Esperamos una acción decisiva de la UE para superar todos los obstáculos artificiales una Europa fuerte y unida".

