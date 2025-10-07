La UE dice que la resolución de la ONU solo cambió la representación de China, no mencionó a Taiwán

TAIPÉI, 7 oct (Reuters) -

La resolución de las Naciones Unidas que llevó a Pekín a asumir la representación de China en lugar de Taipéi se refería al cambio de representación y no mencionaba a Taiwán, dijo la UE, comentando una sobre la interpretación del documento clave.

China afirma que la resolución 2758 de la ONU, de 1971, que llevó a Pekín a asumir la representación de China en lugar de Taipéi, da respaldo jurídico internacional a sus reivindicaciones territoriales sobre Taiwán, y reiteró este punto en un largo comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores la semana pasada.

Taiwán afirma que Pekín intenta utilizar su interpretación "engañosa" de la resolución con el fin de crear la base jurídica para un futuro intento de invadir y apoderarse de la isla.

El nombre formal de Taiwán es República de China, y mantuvo el asiento de China en la ONU tras 1949, cuando su Gobierno huyó a la isla tras perder la guerra civil con los comunistas de Mao Zedong, hasta que se aprobó la resolución de 1971.

"La resolución 2758 de las Naciones Unidas es muy corta: solo 150 palabras. Y entre esas 150 palabras, la palabra 'Taiwán' no aparece", dijo un portavoz de la UE en un comunicado enviado por correo electrónico.

"La resolución cambió la representación en las Naciones Unidas de los 'representantes de Chiang Kai-shek' a los 'representantes del Gobierno de la República Popular China'", añadió el portavoz, en referencia al entonces líder de Taiwán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondió de inmediato a una petición de comentarios.

Los comentarios también se producen después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos dijera la semana pasada que China estaba malinterpretando y utilizando intencionadamente la resolución como parte de "intentos coercitivos más amplios de aislar a Taiwán de la comunidad internacional".

El portavoz de la UE dijo: "Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, China tiene una responsabilidad especial en la defensa del orden internacional basado en normas, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Esto incluye la prohibición del uso de la fuerza y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".

Ningún Estado miembro de la UE mantiene lazos formales con Taiwán, cuyo Gobierno rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín, pero Taiwán ha buscado un mayor apoyo de Europa y su ministro de Asuntos Exteriores visitó el continente dos veces el mes pasado.

(Información de Ben Blanchard en Taipei y Philip Blenkinsop en Bruselas; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)