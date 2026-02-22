La UE dice que no aceptará aumento de aranceles EEUU tras sentencia de Corte Suprema

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 22 feb (Reuters) - La Comisión Europea exigió el domingo que Washington respete los términos del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos alcanzado el año pasado, después de que la Corte Suprema estadounidense anuló los aranceles globales de Donald Trump y este respondió con nuevos gravámenes generales

La Comisión, que negocia la política comercial en nombre de los 27 Estados miembros del bloque, dijo que Washington debe aportar "total claridad" sobre las medidas que pretende adoptar tras la sentencia del tribunal

Después de que la corte anuló los aranceles globales de Trump el viernes, el presidente estadounidense anunció aranceles temporales generales del 10%, que al día siguiente aumentó al 15%

"La situación actual no favorece el comercio y la inversión transatlánticos 'justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos', tal y como acordaron ambas partes" en la declaración conjunta en la que se establecían los términos del acuerdo comercial del año pasado, dijo la Comisión. "Un acuerdo es un acuerdo"

Los comentarios fueron mucho más contundentes que la respuesta inicial de la Comisión el viernes, en la que solo había dicho que estaba estudiando el resultado de la decisión de la Corte Suprema y que se mantenía en contacto con la Administración estadounidense

El acuerdo comercial del año pasado estableció una tasa arancelaria estadounidense del 15% para la mayoría de los productos de la UE, salvo los cubiertos por otros aranceles sectoriales, como los del acero

También permitió aranceles cero para algunos productos, como los aviones y las piezas de repuesto. La UE acordó eliminar los derechos de importación sobre muchos productos estadounidenses y retiró la amenaza de tomar represalias con impuestos más elevados

"En particular, los productos de la UE deben seguir beneficiándose del trato más competitivo, sin aumentos de los aranceles más allá del límite máximo claro y global acordado previamente", dijo el ejecutivo de la UE, añadiendo que los aranceles impredecibles eran perjudiciales y minaban la confianza en los mercados mundiales

Según la UE, el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, había discutido el tema con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el sábado. (Reporte de Philip Blenkinsop. Edición de Peter Graff; Editado en Español por Ricardo Figueroa)