La UE dice que no hay riesgo a corto plazo para el suministro de petróleo de Hungría y Eslovaquia

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 17 feb (Reuters) - La Comisión Europea no ve riesgos a corto plazo para la seguridad del suministro de petróleo en Hungría o ‌Eslovaquia tras la interrupción del ‌flujo de ⁠crudo ruso a través de Ucrania, ya que ambos países de la UE cuentan con amplias reservas de emergencia, dijo el martes un portavoz de la Comisión.

El Gobierno de Eslovaquia también ​dijo que ⁠su suministro interno ⁠de combustible no se veía amenazado, lo que alivió los temores de una crisis inmediata de combustible ​después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kiev dijo la semana pasada que un ataque ruso ‌a un oleoducto ucraniano era el responsable de la interrupción del ​flujo de petróleo ruso hacia Europa del Este ​desde el 27 de enero.

Hungría ha acusado a Ucrania de cortar el suministro eléctrico a ese tramo del oleoducto, conocido como Druzhba, que abastece de crudo ruso a Hungría y Eslovaquia.

La posible crisis de combustible jugaría en contra del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afín a Moscú, que se enfrenta a la posibilidad de perder el poder tras 16 ​años en el cargo tras las elecciones previstas para el 12 de abril.

"No hay riesgos a corto plazo para la seguridad del suministro, ya que ⁠ambos Estados miembros, Hungría y Eslovaquia, cuentan con reservas de emergencia para 90 días", dijo un portavoz de la Comisión.

El portavoz añadió que Bruselas ‌estaba en contacto con Ucrania en relación con el calendario de reparación del oleoducto Druzhba.

La legislación de la UE exige a los países miembros mantener reservas equivalentes a 90 días de importaciones netas de petróleo como protección frente a crisis de suministro.

En respuesta a la interrupción del Druzhba, Hungría quiere acogerse a una exención de emergencia de las sanciones de la UE para importar petróleo ruso a través del oleoducto Adria de Croacia, y ha pedido a Croacia ‌que facilite esta operación.

Eslovaquia también dijo el martes que estaba negociando para garantizar el suministro de petróleo a ⁠través de Adria, que va desde el puerto croata de Omisalj hasta las refinerías de Croacia y otras ‌del sur y centro de Europa.

Las importaciones marítimas de crudo ruso están prohibidas por las ⁠sanciones de la UE, aunque los países de la UE sin litoral ⁠pueden solicitar una exención si se interrumpe el suministro de petróleo por oleoducto desde Rusia.

El ministro de Economía de Croacia, Ante Susnjar, dijo el lunes que el país no permitiría que se pusiera en peligro el suministro de combustible de Europa central. Afirmó que el oleoducto Adria podría importar más petróleo, pero sugirió que este no debería ‌proceder de Rusia.

"Un barril comprado a Rusia puede ​parecer más barato para algunos países, pero contribuye a financiar la guerra y los ataques contra el pueblo ucraniano", afirmó Susnjar en una publicación en X.

La petrolera húngara MOL no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico. (Reporte de Kate Abnett, Vladimir Soldatkin, Antonis Pothitos, Anita Komuves, Marek ‌Strzelecki y Alan Charlish; edición de Inti Landauro y Jan Harvey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)