La UE dice que riesgo de exposición a la cereulida es bajo tras la retirada de fórmula del mercado

PARÍS, 19 feb (Reuters) - El riesgo de que los bebés se expongan a leche de fórmula ‌contaminada con la toxina ‌cereulida es ⁠ahora bajo tras las retiradas del mercado en varios países, dijeron el jueves las autoridades europeas de alimentación ​y salud. La cereulida, ⁠una ⁠toxina que puede provocar náuseas y vómitos, se detectó en ingredientes procedentes ​de un proveedor chino de varios fabricantes de leche de fórmula ‌para bebés, entre ellos Nestlé, Danone y Lactalis, ​lo que provocó retiradas preventivas ​en decenas de países y suscitó la preocupación de los padres.

Las retiradas se iniciaron en diciembre y se ampliaron en febrero, después de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) recomendara un umbral máximo para ​el uso de cereulida en la leche infantil.

"Como resultado de las medidas de control ⁠a gran escala aplicadas en la UE, la probabilidad de exposición a productos contaminados ha disminuido ‌y se considera baja", dijo la EFSA en una evaluación conjunta con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Hasta el 13 de febrero, siete países europeos, entre ellos Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, España y Reino Unido, habían notificado casos ‌de lactantes con síntomas gastrointestinales tras consumir la leche afectada, según informaron.

La mayoría de ⁠los casos presentaban síntomas leves, aunque algunos bebés fueron hospitalizados por ‌deshidratación.

Los investigadores franceses están examinando la muerte de tres bebés ⁠que habían consumido leche de fórmula infantil ⁠objeto de retiradas preventivas, aunque no se ha establecido científicamente ninguna relación causal.

Las autoridades suizas informaron el miércoles que se detectó cereulida en dos lotes de leche de fórmula infantil de Danone retirados del mercado.

Expertos afirman que ‌identificar y confirmar los casos ​puede resultar difícil, ya que los síntomas son similares a los de las infecciones estomacales virales comunes y las pruebas de cereulida no están ampliamente disponibles. (Información de Sybille de La Hamaide; ‌edición de Kirsten Donovan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)