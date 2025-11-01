La UE dice que seguirá trabajando con China en el control de las exportaciones

BRUSELAS, 1 nov (Reuters) - La Unión Europea y China seguirán colaborando en las políticas de control de las exportaciones, dijo el sábado el responsable de Comercio de la Comisión Europea, un día después de que funcionarios de la UE y China se reunieran en Bruselas.

Los funcionarios mantuvieron conversaciones en un intento de suavizar las tensiones comerciales, sobre todo en relación con la ampliación por parte de China de sus controles sobre las exportaciones de tierras raras. Pekín ha acordado suspender esta ampliación durante un año.

"China confirmó que la suspensión de los controles a la exportación de octubre se aplica a la UE. Ambas partes reafirmaron su compromiso de seguir trabajando para mejorar la aplicación de las políticas de control de las exportaciones", dijo Maros Sefcovic, Comisario de Comercio de la UE, en un mensaje en X.

También se esperaba que las dos partes hablaran de Nexperia, el fabricante de chips informáticos de propiedad china que el gobierno neerlandés tomó el control el mes pasado, en una pugna que amenaza con interrumpir el suministro de semiconductores a los fabricantes de automóviles europeos. (Reporte de Philip Blenkinsop; reporte adicional de Kate Abnett; Editado en Español por Ricardo Figueroa)