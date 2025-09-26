La UE dice que tiene un techo del 15% para los aranceles farmacéuticos de EE.UU.

BRUSELAS, 26 sep (Reuters) - La Comisión Europea dijo el viernes que había asegurado un límite máximo del 15% a los aranceles estadounidenses sobre los productos farmacéuticos, a modo de póliza de seguro para las empresas europeas.

"Estados Unidos tiene la intención de garantizar rápidamente que la tasa arancelaria (...) aplicada a los bienes originarios de la Unión Europea sujetos a las acciones de la Sección 232 sobre productos farmacéuticos, semiconductores y madera no supere el 15%", dijo un portavoz de la Comisión en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,

desveló el jueves una nueva ronda de aranceles sobre una amplia gama de bienes importados, incluidos aranceles del 100% sobre medicamentos de marca, que entrarán en vigor la próxima semana. (Información de Philip Blenkinsop; redacción de Makini Brice; edición en español de Jorge Ollero Castela)