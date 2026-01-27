-La UE e India alcanzan un acuerdo comercial histórico

(Reescribe con detalles, citas y contexto, cambia procedencia, agrega autoría)

Por Shivangi Acharya, Manoj Kumar y Philip Blenkinsop

NUEVA DELHI, 27 ene (Reuters) - India y la Unión Europea alcanzaron el martes un acuerdo largamente aplazado que reducirá drásticamente los aranceles sobre la mayoría de los productos, con el objetivo de impulsar el comercio bilateral y reducir la dependencia de Estados Unidos en un escenario de crecientes tensiones comerciales mundiales.

Se espera que el acuerdo duplique las exportaciones de la UE a India para 2032 al eliminar o reducir los aranceles en el 96,6% de los bienes comercializados en valor y supondrá un ahorro de 4.000 millones de euros (US$4.750 millones) en aranceles para las empresas europeas, según la UE.

La UE reducirá los aranceles sobre el 99,5% de los productos importados de India en siete años, con aranceles que se reducirán a cero en productos marinos indios, productos de cuero y textiles, productos químicos, caucho, metales básicos y piedras preciosas y joyas, dijo el Ministerio de Comercio de India en un comunicado.

India y la UE dijeron que los productos agrícolas, como la soja, la carne de vacuno, el azúcar, el arroz y los productos lácteos, han quedado fuera del ámbito de aplicación del acuerdo comercial.

"Ayer se firmó un gran acuerdo entre la Unión Europea e India", dijo previamente el primer ministro indio, Narendra Modi.

"En todo el mundo lo llaman la madre de todos los acuerdos. Este acuerdo traerá grandes oportunidades para los 1.400 millones de habitantes de India y los millones de habitantes de Europa", dijo.

Las conversaciones comerciales entre la UE e India, que ya llevan dos décadas, cobraron impulso después de que Washington impusiera un arancel del 50% a algunos productos indios y cuando los aliados de Estados Unidos contraatacaron a las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump y a su intento de apoderarse de Groenlandia.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un discurso que fue ovacionado en Davos la semana pasada, instó a las potencias intermedias a unirse para evitar convertirse en víctimas. Carney tiene previsto visitar India para firmar acuerdos sobre uranio, energía y minerales, tras haber llegado recientemente a un acuerdo con China.

Antes de firmar el acuerdo con Nueva Delhi, la UE acordó un pacto con el bloque sudamericano Mercosur, tras los acuerdos del año pasado con Indonesia, México y Suiza. En el mismo periodo, Nueva Delhi cerró tratados con Reino Unido, Nueva Zelanda y Omán.

"Europa e India están haciendo historia", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Esto es sólo el principio".

El comercio entre India y la UE ascendió a 136.500 millones de dólares en el ejercicio fiscal hasta marzo de 2025, frente a los 132.000 millones de dólares del comercio entre India y EEUU, y los 128.000 millones de dólares entre India y China.

La firma formal del acuerdo entre India y la UE tendrá lugar tras un examen jurídico que durará entre cinco a seis meses, dijo un responsable del Gobierno indio al tanto del asunto.

"Esperamos que el acuerdo se aplique en el plazo de un año", añadió el responsable.

El proceso de ratificación en la UE podría sufrir algunos contratiempos, como en el caso del pacto con el Mercosur. Los eurodiputados han votado a favor de impugnar el acuerdo UE-Mercosur ante el máximo tribunal del bloque.

APERTURA DE SECTORES PROTEGIDOS

Según un comunicado de la UE, el acuerdo con India abrirá el vasto y vigilado mercado del país del sur de Asia. Nueva Delhi reducirá los aranceles sobre los automóviles al 10% en cinco años, frente al 110% anterior, lo que beneficiará a fabricantes europeos como Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz y BMW.

Los aranceles reducidos sobre los automóviles se concederán a 250.000 vehículos al año valorados en más de 15.000 euros y se reducirán al 30%-35% en cuanto se aplique el acuerdo, según ambas partes.

India también está reduciendo los aranceles sobre las bebidas alcohólicas, como los vinos, del 150% al 75% de forma inmediata, que se irán reduciendo gradualmente hasta el 20%. Los aranceles sobre las bebidas espirituosas se reducirán al 40%, según la UE.

El acuerdo también reducirá los aranceles sobre una serie de productos de la UE que llegan a India, como maquinaria, equipos eléctricos, productos químicos y hierro y acero.

Sin embargo, no hubo alivio inmediato para las empresas indias afectadas por el impuesto sobre el carbono en el marco del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) de la UE, que comenzó el 1 de enero.

Además del acero, el gravamen orientado a la descarbonización se aplica también al cemento, la electricidad, los fertilizantes y otros productos.

India dijo que la UE se ha comprometido a flexibilizar el impuesto sobre el carbono en caso de que se conceda a terceros países.

Por otra parte, la UE acordó proporcionar un apoyo financiero de 500 millones de euros en los próximos dos años para ayudar a India a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

(1 dólar = 0,8422 euros)