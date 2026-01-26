La UE e India explorarán la cooperación en materia de defensa, según un borrador

Por Lili Bayer

BRUSELAS, 26 ⁠ene (Reuters) - La Unión ⁠Europea e India explorarán las posibilidades de participación de India en las iniciativas europeas de defensa, según ⁠un ‌borrador ​de documento de asociación en materia de seguridad y defensa ​al que tuvo acceso Reuters.

La nueva asociación llega en ‌un momento en que Europa intenta reducir ‌su dependencia de ​Estados Unidos y China y profundizar sus lazos diplomáticos y económicos con otras regiones.

"La UE e India se consultarán sobre sus respectivas iniciativas de defensa, incluso mediante intercambios sobre asuntos relacionados con la industria de defensa", dice el borrador de asociación, que se firmará el martes.

"Explorarán, ⁠cuando haya interés mutuo y coincidencia de prioridades de seguridad, las posibilidades ​de participación de India en las iniciativas de defensa pertinentes de la UE, según proceda, en consonancia con los respectivos marcos jurídicos", añadía.

La asociación prevé un diálogo anual entre la UE e India sobre seguridad y defensa, así como la ⁠profundización de la cooperación en materia de seguridad marítima, cuestiones cibernéticas y ​lucha contra el terrorismo.

"La creciente complejidad de las amenazas a la seguridad mundial, el aumento de las tensiones geopolíticas y el ‍rápido cambio tecnológico subrayan la necesidad de un diálogo y una cooperación más estrechos entre la UE e India en materia de seguridad y defensa", señala el documento.

También se espera que India y la ​UE anuncien el martes la conclusión de las prolongadas negociaciones para un pacto de libre comercio.