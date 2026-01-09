La UE e India hicieron "buenos avances" hacia un acuerdo comercial

Funcionarios de la Unión Europea e India afirmaron este viernes, tras una reunión, que se están acercando a un acuerdo comercial entre el bloque de 27 países y la nación más poblada del mundo.

Bruselas está presionando para lograr un acuerdo con Nueva Delhi en un contexto de tensiones por los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, indicó que ambas partes se están acercando a un tratado tras "un maratón de dos días de intensas conversaciones" con su homólogo indio, Piyush Goyal, en Bruselas.

"Nuestro objetivo compartido: un acuerdo de comercio e inversiones equilibrado y mutuamente beneficioso para impulsar las relaciones", escribió Sefcovic en X.

"Se hicieron buenos avances. Cada vez hay menos cuestiones pendientes. Seguiremos trabajando a tope en los próximos días", agregó.

Goyal se expresó en la misma línea.

"Hicimos buenos avances y proporcionamos una orientación estratégica a nuestros equipos negociadores y reafirmamos nuestra firme determinación política en conseguir un acuerdo justo, equilibrado y ambicioso", indicó.

Se espera que los líderes de la UE y de India celebren una cumbre a finales de enero, y ambas partes han presionado para que las negociaciones hayan terminado para ese entonces.

Las conversaciones con India coincidieron con la aprobación por parte de los países de la UE de un tratado con el bloque sudamericano Mercosur, que podría dar lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo.