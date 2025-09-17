La UE e Indonesia firmarán un pacto comercial la próxima semana, según un ministro indonesio

YAKARTA, 17 sep (Reuters) - La Unión Europea e Indonesia han ultimado un acuerdo comercial que se firmará la próxima semana en la isla de Bali, según informó el miércoles un ministro del país del sudeste asiático. La firma tendrá lugar el 23 de septiembre, según dijo a Reuters el ministro indonesio de Economía, Airlangga Hartarto.

"Planeamos firmar en Bali", dijo Airlangga.

The Financial Times informó el martes de que el Comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, viajará a Indonesia para la firma.

La Oficina Comercial de la UE no respondió a una solicitud de comentarios. Los aranceles a la importación impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ambas partes aceleraron las conversaciones. Indonesia obtendrá arancel cero para el 80% de sus productos de exportación a la UE y la eliminación de las barreras no arancelarias, y aumentará el acceso al mercado para los productos agrícolas y manufacturados del bloque, han dicho representantes indonesios. Yakarta también ha expresado su esperanza de que la UE pueda acelerar el proceso de ratificación tras la firma, que se produciría después de nueve años de negociaciones, para que el acuerdo pueda entrar en vigor a finales de 2026 o 2027. En julio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que se había alcanzado un acuerdo político para avanzar en el acuerdo de libre comercio UE-Indonesia, conocido como Acuerdo Global de Asociación Económica.

El año pasado, el comercio bilateral ascendió a US$30.100 millones, e Indonesia registró un superávit comercial de US$4500 millones, según datos indonesios. La UE es el quinto socio comercial de Indonesia.

Las principales exportaciones de Indonesia a la UE son el aceite de palma, el calzado y los productos textiles. (Información de Ananda Teresia; edición de Muralikumar Anantharaman; edición en español de María Bayarri Cárdenas)