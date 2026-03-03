La UE elimina la etiqueta de emisiones del acero de la ley "Made in Europe", según el borrador

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 3 mar (Reuters) - La Unión Europea ha descartado los planes para incluir una etiqueta de emisiones para el acero en su futura ‌ley "Made in Europe" ("Fabricado en Europa"), que ‌inicialmente ⁠tenía por objeto contribuir a que el acero ecológico ocupara un lugar central en los esfuerzos por reactivar las industrias, según se desprende de un borrador de la propuesta.

El cambio de ​última hora ⁠antes de ⁠la publicación prevista para el miércoles de una propuesta de ley denominada oficialmente Ley de Aceleración Industrial de ​la UE supondría un duro golpe para los fabricantes de acero con bajas emisiones de carbono. Estos ‌han pedido que la etiqueta ayude a que sus productos sean ​más visibles y atractivos para los consumidores.

Sin ​embargo, algunos departamentos de la Comisión Europea expresaron su preocupación por que la etiqueta creara una burocracia más compleja para las empresas, cuando también se está elaborando otra ley de etiquetado de productos de la UE para abordar las emisiones del acero, según informaron responsables de la UE a Reuters.

Los borradores anteriores de la ley, a los que tuvo ​acceso Reuters, incluían una etiqueta voluntaria para la intensidad de las emisiones del acero y una metodología que las empresas utilizarían para calcularla. Un borrador más reciente, ⁠revisado por Reuters el martes, eliminó la etiqueta.

OTRAS MEDIDAS PODRÍAN IMPULSAR EL ACERO BAJO EN CARBONO

El borrador más reciente indicaba que Bruselas ‌incluiría en su lugar medidas para apoyar la demanda de acero con bajas emisiones de carbono a través de una ley de la UE sobre normas de sostenibilidad para los productos. No se facilitó una fecha para la publicación de esta propuesta.

La Ley de Aceleración Industrial se ha retrasado en repetidas ocasiones y el borrador podría cambiar antes de su publicación. Un portavoz de la Comisión Europea se negó a hacer comentarios.

La ley exigirá que, cuando se ‌utilicen fondos públicos para apoyar tecnologías, una parte mínima de esos productos se fabrique a nivel local.

El borrador más ⁠reciente, al que ha tenido acceso Reuters, sigue incluyendo el requisito de que el acero adquirido mediante contratación ‌pública debe ser al menos un 25% bajo en carbono, con el fin de ⁠impulsar la demanda de acero más ecológico.

El productor de acero con bajas ⁠emisiones de carbono Hydnum Steel dijo en un comunicado que ahora se necesita una etiqueta y que la UE no debe "dejar que lo 'perfecto' sea enemigo de lo 'oportuno'".

"Sin esta clasificación, el impacto de las medidas diseñadas para crear mercados líderes se retrasará, lo que impedirá dirigir inversiones vitales hacia los productores europeos en esta coyuntura crítica", dijo.

Un ‌portavoz de la asociación de la industria siderúrgica Eurofer ​dijo que retrasar la etiqueta "corre el riesgo de posponer las decisiones en un momento en el que los inversores necesitan certeza ahora mismo".

En toda Europa, varios proyectos de acero ecológico se han retrasado o han encontrado dificultades, ya que la tecnología sigue siendo nueva y los ‌costes de inversión elevados. (Información de Kate Abnett; edición de Barbara Lewis; editado en español por Patrycja Dobrowolska)