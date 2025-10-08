La UE emite 11.000 millones de euros en su novena operación sindicada de 2025

BRUSELAS, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha emitido otros 11.000 millones de euros en bonos en su novena operación sindicada de 2025, una transacción de doble tramo que ha generado ofertas de los inversores por valor de 175.000 millones.

La operación consistió en una emisión adicional de 5000 millones de euros del bono de la UE con vencimiento el 13 de diciembre de 2032 y un nuevo bono de la UE de 6000 millones de euros con vencimiento el 12 de diciembre de 2040.

El bono a 7 años se cotizó al 99,114%, con un rendimiento de reoferta del 2,889%, mientras que el nuevo bono a 15 años se cotizó al 99,518%, con un rendimiento de reoferta del 3,666%.

Las ofertas recibidas superaron los 96.000 millones de euros en el caso del bono a 7 años y los 79.000 millones de euros en el caso del nuevo bono a 15 años. Esto equivale a unas tasas de sobresuscripción de aproximadamente 19 y 13 veces, respectivamente.

Con esta nueva operación sindicada, la Comisión ya ha emitido ya 46.120 millones de euros de su objetivo de financiación de 70.000 millones de euros para el segundo semestre de 2025.