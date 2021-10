La ue "empezará a derrumbarse" si no responde al desafío polaco, según dirigente

Por Gabriela Baczynska

BRUSELAS, 11 oct (Reuters) - La Unión Europea "empezará a derrumbarse" a menos que impugne una sentencia del máximo tribunal polaco que establece que la legislación nacional está por encima de las leyes europeas, dijo el lunes una dirigente del bloque. El Tribunal Constitucional de Polonia se pronunció la semana pasada en contra de este principio central de la integración europea, lo que ha agravado la disputa sobre los valores fundamentales entre los euroescépticos que gobiernan en Varsovia y la mayoría de los otros 27 países de la UE. Más de 100.000 personas protestaron el domingo en Polonia en apoyo de la UE, haciendo sonar la alarma ante el temor a que su país siga a Reino Unido y abandone el bloque en un "Polexit". "Si no defendemos el principio en la UE de que las reglas iguales se respetan igual en toda Europa, Europa entera empezará a derrumbarse", dijo Vera Jourova, comisaria de la UE de la vecina República Checa. "Por eso tendremos que reaccionar ante este nuevo capítulo que ha empezado a dibujar el Tribunal Constitucional polaco", dijo Jourova, responsable de valores y transparencia en la Comisión Europea. De un modo u otro, es probable que el fallo del tribunal le cueste a Varsovia. El conflicto llega después de prolongadas disputas que han llevado a muchos países y asociaciones de defensa de los derechos humanos a acusar a Polonia de erosionar la independencia de prensa y de los tribunales, así como de infringir los derechos de las mujeres, los inmigrantes y las personas LGBT desde que el partido Ley y Justicia (PiS) ganó el poder en 2015.

La Comisión, guardiana de los tratados de la UE, ya está reteniendo la luz verde al plan de recuperación de Polonia, una aprobación necesaria para que Varsovia pueda aprovechar los miles de millones de euros disponibles, además de otras ayudas del bloque, para ayudar a reactivar el crecimiento económico, que se vio afectado por la pandemia de coronavirus. Además de bloquear el desembolso de los fondos de recuperación de COVID a Polonia, la Comisión podría seguir adelante con una nueva herramienta, aún no utilizada, para suspender la financiación a Estados que violan valores importantes consagrados en las leyes europeas Otros países del bloque podrían reactivar una investigación estancada sobre el menoscabo de los derechos democráticos en Polonia, que podría llegar a suspender el voto de Varsovia en el bloque. No obstante, este extremo es poco probable. La Comisión, con sede en Bruselas, también podría iniciar una nueva querella contra Varsovia por violar las leyes de la UE. Podría culminar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que impondría sanciones al Gobierno polaco. "POLEXIT" El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, rechazó el lunes la idea del "Polexit". "Es un mito dañino con el que la oposición oculta su falta de ideas sobre la posición adecuada de Polonia en Europa", dijo. El comisario de Industria de la UE, el francés Thierry Breton, dijo que no creía "ni por un segundo" que hubiera un "Polexit". El apoyo a la adhesión a la UE sigue siendo abrumadoramente alto en Polonia, el mayor país excomunista del bloque y uno de los principales beneficiarios de la ayuda financiera de la Unión, destinada a ayudar a los miembros más pobres a alcanzar el nivel de desarrollo de los más ricos. La agencia de calificación Moody's calcula que Polonia ha recibido fondos netos de la UE por valor del 2% de su PIB nacional al año de media desde su adhesión al bloque en 2004 y que la cifra prevista para 2021-27 asciende a cerca del 3,2%. "La disputa es negativa desde el punto de vista crediticio. Polonia es un beneficiario neto sustancial de la financiación de la UE, que ha sido un motor clave del crecimiento y la convergencia con los niveles de renta de la UE", dijo Steffen Dyck, vicepresidente y director de crédito de Moody's. De este modo, Polonia vería perjudicado su potencial económico y perdería un importante apoyo en materia de endeudamiento, añadió. Polonia podría obtener 23.000 millones de euros en subvenciones gratuitas y 34.000 millones en préstamos baratos en el marco de los fondos de recuperación disponibles para los países de la UE. (Reporte de Benoit Van Overstraeten en París, Robert Muller en Praga, Jan Strupczewski y Gabriela Baczynska en Bruselas, Anna Wlodarczak-Semczuk en Varsovia; Redacción de Gabriela Baczynska; Edición de Nick Macfie, traducido por Tomás Cobos)