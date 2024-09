La ue endurecerá las normas sobre subvenciones al hidrógeno tras preocupaciones por china

Por Kate Abnett

EINDHOVEN, Países Bajos, 2 sep (Reuters) - La Comisión Europea trabaja en normas más estrictas para garantizar que la financiación a proyectos de hidrógeno beneficie a las empresas europeas, después de que las industrias locales expresaran su preocupación por las importaciones baratas de China, dijo el lunes el jefe de política de cambio climático de la UE.

La UE lanzará este mes su próxima ronda de financiación para proyectos de hidrógeno verde, mientras Bruselas intenta impulsar una industria local para producir el combustible.

Mientras tanto, la UE está endureciendo su postura sobre otras tecnologías verdes de China, imponiendo aranceles a los vehículos eléctricos que, según dice, se benefician de subsidios excesivos.

Los fabricantes europeos de electrolizadores, máquinas que utilizan electricidad para dividir el agua y producir hidrógeno, han advertido que no pueden competir con los productores chinos más baratos.

Quieren que la UE los proteja añadiendo criterios que favorezcan a las empresas locales a su plan de financiación del Banco de Hidrógeno, algo en lo que el comisario climático Wopke Hoekstra dijo que el ejecutivo del bloque estaba trabajando ahora.

"La próxima subasta será diferente. Tendremos criterios explícitos para construir cadenas de suministro de electrolizadores europeas", dijo Hoekstra en un discurso en la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en los Países Bajos.

"Si no se puede garantizar la ciberseguridad y la protección europeas, si no se pueden garantizar los datos de nuestra gente y nuestras empresas, las empresas no pueden obtener apoyo", dijo Hoekstra, y agregó que si bien Europa tiene una buena presencia de fabricación de electrolizadores, China está sobreabasteciendo el mercado a precios más bajos.

Hoekstra dijo que los criterios de subsidio al hidrógeno planificados, aunque aún no son definitivos, podrían incluir requisitos para que el trabajo se realice dentro de Europa o establecer un límite a la dependencia de los proyectos de países no pertenecientes a la UE.

Las normas de ciberseguridad estarían orientadas a garantizar que los datos europeos "no terminen en manos de gobiernos fuera de la Unión (Europea)", añadió en una entrevista conjunta con Reuters y Politico.

La UE adjudicó 720 millones de euros a siete proyectos de hidrógeno de la UE en abril. En ese momento, fuentes de la industria dijeron a Reuters que las ofertas de bajo precio de algunos proyectos exitosos indicaban que utilizarían equipos chinos más baratos.

La Comisión no ha revelado si este es el caso.

Un documento de la Comisión al que tuvo acceso Reuters mostraba que aproximadamente una cuarta parte de los proyectos que optaron a la financiación planeaban obtener sus electrolizadores de fuera de la UE. Casi otra cuarta parte planeaba utilizar una combinación de equipos fabricados en la UE y fuera de ella.

Hoekstra dijo que la UE no tenía como objetivo cortar lazos con China, pero que tomaría medidas cuando considerara que la competencia era desleal. (Reporte de Kate Abnett; Editado en español por Natalia Ramos)

