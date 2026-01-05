La UE espera firmar "pronto" el acuerdo comercial con Mercosur

El brazo ejecutivo de la Unión Europea mencionó el lunes "avances" entre los Estados miembros del bloque para aprobar el acuerdo comercial con los países sudamericanos del Mercosur y espera firmarlo "pronto".

La portavoz de la Comisión, Paula Pinho, no confirmó la fecha del 12 de enero, prevista para rubricar este acuerdo de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero aseguró que el bloque comunitario está en el "buen camino" para firmarlo próximamente.

"Ha habido discusiones, trabajos y avances en las últimas dos semanas", señaló en conferencia de prensa.

Tras 25 años de negociaciones, el acuerdo crearía el área más grande de libre comercio en el mundo, impulsando el comercio entre 27 países de la Unión Europea y los integrantes de Mercosur.

Pero los planes de firmar el acuerdo en la reunión de Mercosur en Brasil el 20 de diciembre tropezaron con la posición de Italia y Francia.

Ambos pidieron en ese momento aplazar la firma ante las preocupaciones del sector agrícola de sus respectivos países.

El acuerdo ayudará a la Unión Europea a exportar más vehículos, maquinaria, vinos y otras bebidas alcohólicas hacia los países del Mercosur en medio de las tensiones comerciales mundiales.

A cambio, facilitaría el ingreso a Europa desde esa región de carne, azúcar, arroz, miel y soya.

Esto alarmó a muchos productores europeos que temen verse afectados por el flujo de productos baratos provenientes de países tan grande como Brasil y sus vecinos.

En ese sentido, Italia y Francia pidieron incluir más cláusulas de salvaguardia, estrictos controles a las importaciones y normas más rigurosas para los productores del Mercosur con el fin de proteger a sus agricultores.