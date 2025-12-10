La UE está cerca de llegar a un acuerdo sobre los activos rusos, según Costa

Por Conor Humphries y Inti Landauro

DUBLÍN, 10 dic (Reuters) -

La Unión Europea está muy cerca de alcanzar una solución para financiar a Ucrania en 2026 y 2027 que cuente con el apoyo de al menos una mayoría cualificada de países de la UE, dijo el martes el presidente de las cumbres de la UE, António Costa.

Los líderes de la UE el 23 de octubre a financiar a Kiev durante los próximos dos años, mientras Ucrania lucha contra la invasión rusa y se agotan las aportaciones financieras de Estados Unidos.

Los líderes deben decidir en una cumbre el 18 de diciembre en Bruselas cómo cumplir su promesa, y Costa dijo a los periodistas en Dublín que les mantendría en contacto durante días, si fuera necesario, hasta que lleguen a un acuerdo.

Dado que la mayoría de los Estados de la UE tienen que hacer frente a grandes deudas públicas, la forma preferida por ellos para financiar la defensa de Ucrania es poner en movimiento unos 210.000 millones de euros (US$244.150 millones) de activos soberanos rusos inmovilizados en Europa después de que Moscú invadiera Ucrania en 2022.

A pesar del impulso político, el proyecto no es sencillo porque Bélgica, donde se encuentran la mayoría de los activos inmovilizados, quiere garantías de otros países de la UE de que compartirían cualquier repercusión financiera si Rusia demandara con éxito a Bélgica.

Las conversaciones para conceder a Bélgica las garantías están en curso y llegarán a su punto álgido en la cumbre, en el Consejo Europeo.

"Ahora estamos trabajando para afinar la solución jurídica y técnica que pueda obtener el acuerdo de al menos una mayoría cualificada de Estados miembros. Creo que estamos muy cerca de obtener una solución", dijo Costa.

"Para mí, es seguro que el 18 de diciembre tomaremos una decisión. Pero como he compartido con mis colegas, si es necesario, continuaremos el 19 o el 20 de diciembre, hasta que lleguemos a una conclusión positiva", dijo Costa.

SOLIDARIDAD DEL G7

Mantener a Ucrania financiada y en pie de guerra es clave para la UE porque el bloque considera la invasión rusa de Ucrania una amenaza para su propia seguridad. La mayoría de los países de la UE creen que mientras Moscú esté comprometido militarmente en Ucrania no atacará a ningún país de la UE, lo que dará tiempo a Europa para preparar su defensa.

La Comisión quiere conceder un Préstamo de Reparación a Ucrania de hasta 165.000 millones de euros, y ha pedido a todas las instituciones de los países de la UE que posean efectivo ruso que lo canjeen por bonos triple A de la UE emitidos por la Comisión. El dinero se entregaría a Ucrania a plazos en los próximos dos años.

Para repartir el riesgo de represalias rusas, Bélgica quiere que otros países del G7 que poseen activos soberanos rusos, como Reino Unido, Canadá o Japón, reproduzcan el plan de la UE.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el 25 de noviembre que Londres estaba dispuesto a avanzar con la UE en la prestación de ayuda financiera a Ucrania en función del valor de los activos inmovilizados.

El diario The Guardian informó el lunes de que Londres estaba dispuesto a entregar 8.000 millones de libras de activos inmovilizados en Reino Unido para apoyar a Ucrania.

Canadá dijo en octubre que estudiaría esa opción. Japón no ha especificado qué medidas tomaría para apoyar a Ucrania, al tiempo que negaba una información aparecida en medios de comunicación según la cual había rechazado una petición de la Unión Europea para unirse a los planes de utilizar los activos rusos congelados.

(1 dólar = 0,8601 euros)

