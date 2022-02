La ue está dispuesta a asumir el costo económico de imponer sanciones a rusia

Por Leigh Thomas y Jan Strupczewski

PARÍS, 25 feb (Reuters) - La Unión Europea está dispuesta a soportar el costo económico que supondrá la imposición de sanciones a Rusia, que probablemente se derivará sobre todo del aumento de los precios de la energía, dijeron el viernes altos funcionarios de finanzas del bloque.

Los líderes de la UE acordaron el jueves imponer nuevas sanciones a los sectores financiero, energético y de transportes de Rusia, introducir controles a las exportaciones y poner en la lista negra a más rusos por la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

Esto significa que los países que venden sus productos a Rusia verán caer sus ingresos comerciales, mientras que Rusia, que es el principal proveedor de energía de Europa, puede tomar represalias frenando las ventas de gas, petróleo y carbón a la UE.

"Por supuesto que pagaremos un precio económico por esta guerra", dijo el Comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, al entrar en las conversaciones de los ministros de Economía de la UE en París.

"Discutiremos esto hoy, cómo repercutirá esta guerra en nuestras previsiones económicas", dijo. "Creo que tendrá un impacto, pero los costos de reaccionar a esta invasión, a esta violación del derecho internacional, son costos que debemos asumir".

La Comisión Europea pronosticó a principios de febrero que el crecimiento económico de los 19 países que comparten el euro sería del 4,0% este año, ya por debajo del 4,3% previsto el pasado mes de noviembre, debido al aumento de las infecciones del COVID-19, a los cuellos de botella en la cadena de suministro y a una inflación récord provocada por los precios de la energía.

Gentiloni ha dicho que la invasión rusa de Ucrania hacía más incierta la previsión de crecimiento del 4,0%. Los ministros de la UE dijeron que intentarían evaluar el viernes su impacto y discutir cómo suavizar el golpe.

"Tendremos un debate sobre cómo podemos proteger a nuestros ciudadanos y nuestras economías; por supuesto, hay consecuencias en los sectores energéticos, por ejemplo, pero estamos preparados", dijo el ministro alemán de Economía, Christian Lindner.

Su homólogo francés, Bruno Le Maire, dijo que las sanciones serán dolorosas sobre todo para Rusia.

"Será la economía rusa la que pague el precio de la decisión Vladimir Putin, será el pueblo ruso el que pague el precio de las decisiones Vladimir Putin. Serán los oligarcas rusos los que pagarán las decisiones insensatas de Vladimir Putin", dijo a los periodistas de camino a la reunión.

"No se equivoquen en eso, sufrirán las decisiones que ha tomado Vladimir Putin, no la economía europea, no la economía mundial, sino la rusa".

